Plaza: "Si el club me pone hoy mismo un papel, yo renuevo directamente"

Joan Plaza ha insistido este miércoles en que su deseo de futuro es quedarse en el Unicaja, habló de sus planes de "mantener 10 de los 13 jugadores! y advirtió a la entidad que si no mueve ficha el 30 de junio contemplará "otras opciones". El técnico verde habló en "Nos gusta el Básket", programa de Radio Marca, y reiteró que piensa en verde ahora que termina su contrato este verano y que el club aún no le ha puesto una oferta sobre la mesa para renovar por sexto año su compromiso en Málaga.

"Si alguien me pone hoy mismo un papel, yo estoy renovado directamente. Mi deseo de seguir ha sido así. Pero el club es quien tiene la última palabra y si quiere esperar hasta el último momento para hacerlo, pues tiene todo el derecho a hacerlo. A partir de ahí, si surgen otras opciones a 30 de junio, pues las contemplaremos. Pero ahora estoy muy concentrado en el aquí y el ahora, lo que tenga que venir vendrá, pero siendo siempre sensato y no hipócrita, y siendo muy coherente con lo que procuro hacer", señaló Plaza.

Para el catalán, la vía que tiene el Unicaja para luchar por títulos "es ser constante". "Tener una plantilla que no tenga que sufrir tantos cambios de un año a otro, tener un entrenador y una estructura determinados. Este equipo ha ganado dos veces a Fenerbahce, Barcelona y Maccabi, una al Olympiacos. Este equipo tiene unos mimbres y la única solución de que este equipo acceda a ganar la ACB o una Copa del Rey es mantener el bloque, sin grandes cambios. Ahora tenemos una plantilla de 13 jugadores. Tener el año que viene 10 de esos 13. Intentar conservar el máximo número de elementos, esto hará que el Unicaja pueda competir más arriba de lo que hace", comentó el entrenador cajista.

A Plaza se le cuestionó por su Euroliga y su experiencia. "Sería hipócrita si diría que no nos gustaría estar más ocupados, pero la lectura que hacemos es de felicidad y orgullo, de estar muy satisfechos por cómo hemos competido en esta Euroliga siendo quienes somos. Yo recuerdo, esta es mi séptima Euroliga, pero nunca tan cercanos a este nivel, próximo a la NBA. Hemos intentado hacer la mejor plantilla que nos hemos podido permitir, sin desvirtuarnos, con tres jugadores de la cantera en el roster de 14: Alberto, Viny y Soluade".

Y prosiguió: "En esas plantilla, éramos uno de los tres últimos presupuestos de la Euroliga y hemos acabado novenos. Y de ese róster se descabalgó Dejan Musli y éramos 13. Somos de los poquísimos equipos que no hemos fichado a nadie. Hemos estado por encima de campeones de Europa y de Liga, y de equipos económicamente más fuertes que tú. Ésta es la segunda vez que se juega esta Euroliga en la historia y requiere tiempo. Yo estoy muy contento de ser uno de los dos equipos que no hemos tocado la plantilla en toda la temporada. Has de entrenar menos y viajar más. Nos acordamos de algunos finales y eso es una falta de experiencia nuestra como equipo de jugar finales ajustados", repasó Joan Plaza.

"Llevamos un mes y medio sin Shermadini y nunca se ha hecho bandera. No puedes adquirir esa experiencia de golpe. Los jugadores han de asimilar que los descansos son sagrados, que la comida es fundamental, que los vídeos y el scout han de ser mejor. Es una cantidad de pequeños detalles. Yo estoy contento, básicamente porque hay gente que las primeras de cambio reclamó fichar a un jugador nuevo cuando se fue Musli. O podríamos haber tenido un róster de 14 de profesionales, pero quisimos potenciar nuestra cantera, con Viny. No podemos estar en misa y replicando. Nuestra posición es bastante justa y ser novenos habla bien de nosotros", analizó Plaza.

Ahora sólo queda la Liga Endesa."La ACB es la más fuerte de Europa, no hay ninguna como ésta. Hay buenos equipos y buenos entrenadores, y hay equipos que están toda una semana preparando los partidos de toda la semana y tú juegas dos e incluso tres en cinco días. Nosotros nunca hemos dejado de atenderla, tras la experiencia en octubre y noviembre contra Valencia y Madrid donde pensamos en administrar para tener batallas mayores en la ACB, desde comienzo de temporada diseñamos una prioridad: estar entre los cuatro primeros o detrás de los tres Licencia A. Los rivales están bien entrenados. Ahora tenemos que acabar la temporada con la sensación de habernos vaciados, hemos de ser honestos y llegar a junio con las baterías vacías", resaltó.