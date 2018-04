El Top 4 se ´decide´ en 7 días

El partido contra los blaugranas será este próximo domingo en el Martín Carpena, mientras que el fin de semana siguiente los verdes visitarán en La Fonteta al cuadro taronja.

El Unicaja tiene por delante dos fines de semana claves para saber si optará a ser cabeza de serie en el play off por el título de cuartos de final. Los verdes, tras una remontada épica en Santiago este pasado miércoles, medirán fuerzas el próximo domingo, en el Martín Carpena, contra el FC Barcelona (18:30 horas) y, siete días después, visitarán La Fonteta a la misma hora para jugar contra el Valencia Basket. Dos partidos, ante el tercero y el cuarto de la Liga, respectivamente, que marcarán las opciones reales de los chicos de Joan Plaza (quintos de la clasificación) de acabar entre los 4 primeros la Fase Regular, lo que daría ventaja de campo en la eliminatoria de cuartos de final.

A falta de siete jornadas para que acabe la Fase Regular, el Unicaja sabe que sus opciones de terminar en el Top 4 pasan irremediablemente por ganar a blaugranas y taronjas en estos 7 días que vienen por delante. El Barça lleva tres victorias de ventaja al Unicaja, pero los verdes ganaron en la primera vuelta en el Palau Blaugrana, por lo que un nuevo triunfo este domingo ante los de Svetislav Pesic, le dejaría a dos en la clasificación, pero con el average a favor.

Aunque el verdadero rival a batir para los de Los Guindos en este último tramo de la primera fase liguera es el Valencia Basket. Los taronja acumulan a día de hoy dos victorias de ventaja sobre los verdes, pero ¡ojo!, el triunfo en el partido de la primera vuelta jugado en Málaga fue para el Unicaja, de manera que otra victoria en La Fonteta, la semana que viene, dejaría al Valencia a tiro de piedra de los verdes, en ese esprint final de la Fase Regular.

A pesar de que Joan Plaza aseguró la semana pasada que no tiene miedo a ningún rival y que si su equipo no acaba entre los 4 primeros, habrá opciones igual de pasar a semifinalesn en el play off por el título, lo cierto es que acabar en el Top 4 y, sobre todo, delante del Valencia Basket, aumentaría de forma exponencial las opciones cajistas de volver a jugar la Euroliga la próxima temporada. Hay que recordar que la Liga Endesa cuenta con una Licencia B continental para el equipo español mejor clasificado tras la disputa del play off, sin contar a los tres con Licencia A: Real Madrid, FC Barcelona y Baskonia. De ahí la importancia del factor campo y de adelantar en la tabla en estas próximas jornadas al Valencia Basket, rival directo de los verdes para «amarrar» esa Licencia B que, salvo que la Euroliga diga lo contrario en las próximas semanas, permitirá a su poseedor jugar el próximo curso la máxima competición continental.

Lo que es evidente es que el Unicaja se jugará estos dos fines de semana todas sus opciones de acabar entre los cuatro primeros. Dos hipotéticas derrotas ante Barcelona y Valencia (incluso una derrota y una victoria en estas dos próximas jornadas) dejaría a los verdes sin opciones «reales» de terminar la Liga Regular en el Top 4, aunque las matemáticas todavía le darían alguna opción. Ganar estos dos partidos, sin embargo, aunque tampoco sería tampoco el pasaporte matemático al objetivo, sí es verdad que pondría a los de Plaza en una situación idílica, dependiendo ya casi de sí mismos, para acabar, como mínimo, cuartos de la Liga Endesa.

Una vez que el Unicaja juegue estas dos próximas jornadas ante culés y valencianos, restarán ya solo 5 jornadas de Liga Regular, en la que los verdes jugarán tres partidos en casa y dos a domicilio. Los visitantes del Martín Carpena serán el Bilbao Basket, el Tecnyconta Zaragoza y el Morabanc Andorra. Las dos últimas salidas ligueras de los verdes serán a las pistas del Herbalife Gran Canaria y del Divina Seguros Joventut. Un calendario que no parece demasiado exigente para rematar con el objetivo de estar entre los cuatro mejores, si es que los de Plaza aprovechan estos dos próximos duelos directos para ganar y asegurar el «average» ante Barça y Valencia. También hay que tener en cuenta que la penúltima jornada hay previsto un Valencia-Barcelona que puede ser decisivo en esa lucha por la tercera y, sobre todo, cuarta plaza.