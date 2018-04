El Unicaja, a la Final Four

El Unicaja femenino ha vencido también en el segundo partido del play off de cuartos de final por el ascenso en Primera Nacional al Náutico de Sevilla en tierras hispalenses (52-73) y se ha clasificado ya para la Final Four de ascenso a la Liga Femenina 2. El equipo que dirige Lorena Aranda ya había ganado en Los Guindos el pasado fin de semana por 59-40 y este sábado han rematado el trabajo en Sevilla. Con este triunfo, en el play off al mejor de tres, ya tienen plaza directa para la Final Four.

También busca una de esas plazas el Asisa Alhaurín de la Torre, que ha jugado en el otro grupo de la Primera Nacional y que, como el Unicaja, se proclamó campeona de su grupo. Tras superar los octavos de final, la pasada semana arrancó también este play off de cuartos con triunfo en su pista ante el Adeba Córdoba por 79-62. El equipo alhaurino visita mañana domingo la pista cordobesa para tratar de clasificarse también para la Final Four.

Estos cruces entre las cuatro mejores aún no tiene una sede, y la Federación lo decidirá cuando los cuatro equipos ya estén clasificados y se negocie con ellos directamente. El campeón de esta Final Four estará más cerca del ascenso a Liga Femenina 2. La Federación aún no ha decidido si la ganadora asciende directamente o aún debe disputar un último play off contra un equipo del grupo de las Islas Canarias, como ha sucedido otras temporadas.