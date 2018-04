Viny Okouo desaparece del draft

Viny Okouo ha desaparecido en los últimos tiempos de todas las previsiones para el draft de la NBA de este 2018. El canterano del Unicaja ha sido uno de los jugadores internacionales que ha estado en las listas de predicciones del draft, tanto para el pasado 2017 -al que se preinscribió y decidió retirarse- como para el de este 2018, pero su nombre ya no aparece en los listados que se publican en las principales páginas web especializadas en el sorteo de novatos, que se celebrará este próximo 21 de junio en el Barclays Center de Brooklyn.

El pívot congoleño llamó la atención de la NBA desde su irrupción en el primer equipo del Unicaja. Viny aterrizó en Málaga con sólo 15 años y, desde entonces, se ha formado en Los Guindos. Su progresión, gracias al trabajo de los profesionales de la cantera del Unicaja, ha sido muy importante. Pero Viny no acaba de tomar la relevancia y el protagonismo necesario en el primer equipo.

Ni Joan Plaza ha contado con él -sólo ha jugado cuando las lesiones le han obligado- ni él ha estado lo suficientemente centrado en este curso. El propio Viny pidió salir cedido este pasada verano a un equipo de menor nivel en el que tuviera más minutos, pero el club no le autorizó su salida. La realidad es que Viny sólo ha participado en 24 de los 59 encuentros que ya ha disputado el equipo.

Okouo ha cumplido esta semana los 21 años y su año natural para ser elegido es el próximo curso 2019, cuando cumpla los 22. Pero lo cierto es que ya en 2017 aparecía en muchas quinielas como una posible elección de segunda ronda. Es más, el jugador inclusó formalizó su preinscribió para el draft de 2017, pero luego retiró su nombre al comenzar a bajar puestos y no asegurarse un sitio relevante.

Para este 2018, su nombre ya debería escucharse en las webs especializadas, pero lo cierto es que no hay ni rastro de Viny. En NBAdraft no se habla del congoleño del Unicaja. Según este portal, el número uno será DeAndre Ayton y el segundo puesto será para Marvin Bagley. Esta web sólo ve a Luka Doncic en el cuarto puesto. El siguiente europeo es Dzanan Musa, en el puesto 18.

Tampoco MyNBAdraft coloca a Okouo entre los 60 elegidos, siendo el primer puesto para Luka Doncic y el segundo para DeAndre Ayton. En NBAdraftroom no hay hueco para el pívot del Unicaja, mientras que DeAndre Ayton sería, según el portal, el número 1, y Michael Porter, el segundo elegido. Esta web coloca a Doncic en el tercer lugar de la elección.

La misma mala suerte corre Viny en Tankathon, donde el número uno sería DeAndre Ayton y Doncic debería contentarse con la segunda elección. No es el draft más internacional, a pesar del esloveno del Real Madrid. Según este portal, Dzanan Musa (KK Cedevita) sería escogido en el puesto 18 y ya a segunda ronda se iría Isaac Bonya (Frankfurt). Eso sí, ni rastro del cajista Viny Okouo.

Como tampoco lo hay en otra de las webs de más caché, como es el caso de Hoopshype. En este portal ven a DeAndre Ayton como el número uno y a Marvin Bagley como la segunda opción. El tres sería Michael Porter y Doncic sólo aparece en el quinto puesto. La última web consultada es la de Basketballinsiders, donde sigue sin aparecer el pívot del Unicaja, y donde sitúan como número uno a DeAndre y a Doncic en el dos.

Los play off de la NBA arrancan este fin de semana y ya hay 14 equipos de vacaciones. Todos esos ya piensan en la lotería del draft del próximo 15 de mayo en Chicago, que dictará el orden del draft de 2018. El que más opciones tiene tras la Fase Regular y su mala clasificación es Phoenix Suns, seguido por Memphis Grzzlies y Atlanta Hawks. Éste no será el año de Viny, que aún debe decidir si se presenta o no. Todo hace indicar que aguardará y ya lo hará en su año natural, cuando cumpla los 22, en junio 2019.