"Cada partido a partir de ahora será como una final para nosotros"

Nemanja Nedovic (Nova Varos, Serbia, 16/06/1991) atraviesa un buen momento de juego y su equipo lo nota. El escolta balcánico anotó 15 puntos que resultaron decisivos el domingo pasado para que el Unicaja derrotara al FC Barcelona y el cuadro verde mantenga vivas sus aspiraciones de acabar la Fase Regular de la Liga Endesa entre los cuatro primeros de la clasificación, lo que les daría ventaja de campo a los de Joan Plaza en el cruce del play off de cuartos de final.

Nedovic está contento con el buen momento del equipo, con la química que hay en el vestuario y es ambicioso de cara a este esprint final de la temporada y ante el vital partido del próximo fin de semana en la pista del Valencia Basket.

Vaya partidazo contra el Barcelona. Emocionante, intenso, con alternativas en el marcador? ¿Lo mejor fue saber jugar los últimos minutos para amarrar la victoria?

Sí. Parece que estamos aprendiendo a jugar los últimos minutos cuando los partidos están equilibrados. Fue una buena victoria. Creo que jugamos una gran primera parte, una de las mejores de la temporada. Después en la segunda no es que nos relajáramos, es que el Barcelona está ahora jugando muy bien y se aprovechó de todos nuestros errores para remontar. Lo mejor es que jugamos con carácter, no nos rendimos cuando ellos más apretaron y fue una buena victoria para nosotros. Ahora quedan mucho por delante. Cada partido a partir de ahora es como una final para nosotros.

Sáquenos de dudas, usted que lo vio muy cerca. ¿Que pasó en la última jugada entre Víctor Claver y Alberto Díaz?

Fue falta clarísima. Después del partido vimos el vídeo en el vestuario y es falta clarísima en ataque. La pregunta es si se puede decidir un partido pitando una falta de ataque, pero es que si es falta, es falta. Nosotros hemos estado muchas veces en el otro lado de este tipo de decisiones de último segundo y hemos perdido partidos así. Por fin estamos ahora del lado ganador.

Cuatro de cuatro esta temporada con el Barça. El Unicaja es la «bestia negra» de los culés...

Sí es algo increíble. No sé cuántos equipos, no solo de España, también de Europa, pueden repetir algo así. Creo que merecimos la victoria en los cuatro partidos, pero la verdad es que no hemos ganado nada. En solo un récord particular con ellos, pero nada más. Hay que olvidar esto y seguir trabajando.

El Carpena no se llenó el domingo, pero el ambiente fue bueno y la afición apretó de lo lindo. Muy bien el público, ¿no?

Como siempre. Ellos no bajan nunca su nivel. Están siempre al máximo. Es un placer jugar en el Palacio con ellos en la grada.

La victoria con el Barcelona sí permite seguir soñando con acabar la Liga entre los cuatro primeros ¿no?

Sí. Es nuestro reto ahora. Queremos quedar por encima del Valencia Basket para jugar Euroliga la próxima temporada y por qué no por encima del Barcelona y del Baskonia también. Todavía quedan jornadas para seguir ganando partidos y subiendo puestos en la clasificación. Hay victorias en juego que nos pueden dar alguna posición más alta en la clasificación. Tenemos que jugar cada partido al máximo.

El domingo que viene, Valencia-Unicaja en La Fonteta. ¿Vaya partido?

Sí. Es un partido que no voy a decir que es decisivo, pero que es una gran oportunidad para nosotros para ponernos a una victoria de ellos. Creo que el equipo está preparado para aprovechar esta oportunidad. Ahora, sin la Euroliga, tenemos más tiempo para trabajar y prepararnos para afrontar con garantías cada partido del fin de semana en la Liga ACB.

¿Que hay que hacer para ganar en La Fonteta?

Lo mismo que contra el Barça. No rendirse nunca. El Valencia es un equipo de rachas. Cuando entren en una racha buena no podemos rendirnos. Tenemos que estar hasta el último cuarto cerca de ellos y si llegamos ahí, podemos ganar a cualquiera.

Da la impresión de que a pesar de la lesión de Gio Shermadini, el equipo está ahora en un buen momento y cada vez más compacto. ¿Cómo ve usted al grupo?

Sí. Cada vez que un equipo tiene una buena racha el ambiente cambia. La gente despierta y trabaja para los demás, para el resto de compañeros. Nosotros estamos en ese momento. Creo que el partido contra el Obradoiro nos ayudó mucho. Después de estar 17 abajo, ganar el partido en la prórroga es algo que ha mejorado el ambiente en el equipo y somos muy optimistas en este momento.