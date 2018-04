Joan Plaza piensa en verde

"Dije que me gustaría seguir. Lo dije sin estridencias. Ellos deben analizar. Los tiempos y las formas son de ellos", dice.

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, pasó anoche por el plató de Zona Verde, en 101 TV, en el que abordó todos los temas de actualidad que rodean al club verde y, por supuesto, habló de su futuro en la entidad cajista. «Los rectores del club deben decidir en su momento qué es lo más adecuado. Hablé hace unos meses con el consejo, y nada más. No en términos de futuro, sino un poco un tercer grado en el que te preguntan por el estado de la Nación. No hubo más contactos. Dije que me gustaría seguir. Lo dije sin estridencias. Respetaré la decisión del club. Esta etapa de cinco años deben analizar si es positiva. Si el equipo transmite lo que le gustaría a Unicaja Banco, al espónsor», apuntó en primera instancia.

«Ellos, igual que en cuestiones técnicas no se entrometen, no me voy a meter. Cambia poco si jugamos o no Euroliga. Cuanto antes hagas la previsión de jugadores que van a seguir... El entrenador lleva 7 Euroligas y tres Eurocups con tres finales, y puedo ser mejor o peor, pero ofrezco una serie de pluses. El presidente y la directiva han de analizar. Y los tiempos y la forma es de ellos. Si quieren decidir el 30 de junio, pues eso no me va a hacer cambiar. Yo quiero acabar lo más arriba posible», apuntó el coach, dejando la decisión del lado del club.

«No voy a poner una fecha límite para hablar con el club. He ido madurando. Lo digo con humildad. Soy mejor entrenador que hace cinco años, ahora estoy mucho más calmado. He recibido mucho de Málaga y del Unicaja, para bajar el pistón ahora. Voy a perder la salud por esto», volvió a reiterar el entrenador.

Plaza también habló sobre las declaraciones que concedió a TV3, sobre su deseo de entrenar al Barcelona algún día. «Yo tuve un delegado que era de Jaén, pero más malagueño que jienense. El delegado vivió en Málaga y la vida le llevó a ser ingeniero en Tarragona, donde lleva 35 años. Él me ponía un mensaje diciendo que si podía hacer el mismo trabajo en mi tierra lo cogería. Sólo manifesté que si nunca hay una oferta que viniera de donde yo nací y crecí 35 años pues la contemplaría. Pero puede ser que no se dé nunca. Yo puedo ser sieso, pero no un hipócrita. ¿Que yo pueda acabar la vida aquí en Málaga? Pues es más que probable, porque Málaga me ha atrapado. No soy un hipócrita. No€ Es que yo beso el escudo y me quedaría aquí de por vida€ Noooo€ Soy el entrenador que más partidos lleva en la historia del Unicaja y he mostrado un nivel altísimo de compromiso. Y estoy ilusionado en seguir haciéndolo. Creo que puedo rendir más y mejor. ¿Que algún día se abre esa puerta? Pues claro que contemplaría esa opción y poder vivir cerca de mi casa, porque desde que me compré una pequeña casita me fui a Madrid y nunca he vuelto. No sé. Si la oferta viene de Israel o Alemania, y la oferta te llena, pues la contemplaría. Pero lo otro es una oferta que viene de tu casa. Pero sin alardes».

El entrenador del Unicaja también habló de la Euroliga, que ha dejado un año apasionante. «Ha sido un privilegio disponer de nuevo de la Euroliga. Ver aquí a los mejores 15 equipos€ Hemos visto a los mejores equipos fuera de la NBA. Hemos de hacer todo lo posible por estar en la Euroliga. Pero lo que tenga que ser, será».

Plaza también habló de futuro, de lo que resta de temporada. «Les dije a mis jugadores el otro día, tras remontar 23 puntos en Galicia, que estábamos demostrando un empaque que hacía que a mí me ilusionara. El año pasado, adelantaba que me olía alguna cosa buena. No huelo nada malo para el tramo final de temporada. Hay algo que me da buenas sensaciones. No sé, no sé aventurarlo. Con el carácter de los jugadores podemos romper alguna apuesta. No sé decir si es una semifinal, una final o un campeonato. Los jugadores no bajan los ojos, están trabajando con entereza», apuntó.