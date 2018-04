Shermadini cumple los plazos y podría volver la próxima semana

Los médicos dictaminaron un periodo de baja de 6 a 8 semanas - El jugador podría vestirse de corto el domingo 29 ante el Bilbao.

Nadie en el Unicaja quiere lanzar las campanas al vuelo porque en cuestiones médicas la prudencia siempre suele ser una buena aliada, pero lo cierto es que la evolución de la lesión de Giorgi Shermadini avanza a muy buen ritmo y la próxima semana el pívot georgiano podría comenzar a entrenarse junto al resto de sus compañeros. Incluso las fuentes más optimistas consultadas por La Opinión de Málaga no descartan la presencia del center cajista en el duelo liguero del domingo 29 de abril, en el Martín Carpena, ante el Bilbao Basket. Parece algo precipitado, pero no se puede descartar.

Tras varios días de pruebas médicas, radiografías y hasta resonancias magnéticas que no desvelaron lesión alguna, una gammagrafía desveló el pasado 8 de marzo la verdadera lesión que atravesaba el jugador: fractura por estrés del cuarto metatarsiano del pie izquierdo.

El georgiano había disputado hasta entonces 45 partidos, siendo el cuarto mejor jugador en valoración de la plantilla cajista, con una media de 11,1 por encuentro, y promediando 8,5 puntos anotados y 4,1 rebotes por encuentro.

Desde entonces, Shermadini ha estado ausente de los partidos, pero muy metido en el día a día del trabajo del primer equipo. El fisioterapeuta, Mario Bárbara, y el preparador físico, Diego Vázquez, han sido los que han trabajado de forma individual todo este tiempo con Gio para tratar de ponerlo a punto en el menor tiempo posible.

Shermadini está en la última fase ya de esa recuperación. Ahora se pasa buena parte de los entrenamientos de sus compañeros encima de la bicicleta esperando que los médicos le den el alta para poder ya unirse al resto del equipo en el trabajo diario.

Si no hay contratiempo no deseado, ese momento llegará la próxima semana, una vez que pase el partido liguero de este próximo domingo en Valencia. El objetivo es que Shermadini se reincorpore a los entrenamientos a partir del martes e incluso, si todo va bien, que pueda ya recibir el alta en la ACB para vestirse de corto el domingo 29, en el choque ante el Bilbao Basket de Veljko Mrsic. Si no fuera ese fin de semana, no hay casi dudas de que reaparecería en el partido del siguiente fin de semana, el domingo 6 de mayo, en Las Palmas. Sea de una manera o de otra, Shermadini cumpliría los plazos previstos ya que reaparecería en torno a los dos meses que se le pronosticaron cuando el club hizo oficial su lesión, el 9 de marzo.

Habrá que ver ahora qué decide el club con Livio Jean-Charles, que tiene contrato por dos meses, prorrogable hasta final de temporada. El Unicaja tomará una determinación en los próximos días sin siquiera esperar a mediados de mayo, cuando cumple su contrato.