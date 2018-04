El presidente confirma la salida de Bordes: "El club está bien cubierto"

La salida de Ángel Bordes del Unicaja ya es oficial. La confirmó ayer el propio presidente del club, Eduardo García, que atendió a los medios que asistieron a la presentación en el Ayuntamiento de Málaga al «Movistar Street Basket Tour». García explicó que Bordes ya no continuará desempeñando su labor en la gerencia del Unicaja y restó trascendencia a su marcha, tras alabar su labor durante estos últimos siete años en el seno del club, explicando que «todas las áreas del club están bien cubiertas» y que él confía plenamente en «los magníficos profesionales» que están a cargo de ellas.

Bordes comunicó al club hace una semana que abandonará la entidad de Los Guindos el próximo 30 de abril y que se enrolará en la asesoría jurídica de la ACB, codo con codo junto al nuevo director general de la ACB, José María Calleja, que ayer estuvo en Málaga y que el propio Bordes, a través de una de las múltiples comisiones creadas en estos últimos meses, impulsó.

La marcha de Bordes se oficializó ayer mismo por boca del máximo mandatario del club, Eduardo García, que atendió a los medios de comunicación tras la puesta de largo del «Movistar Street Basket Tour». García comentó que es una decisión de Bordes y que le desea el «mayor de los éxitos» en su nueva etapa.

«Yo siempre estoy pensando en el futuro del club, como es mi obligación. Forma parte de mi trabajo. El mercado laboral es el que es. Si a cualquier profesional le sale una oferta, en su momento, a lo mejor más interesante o más satisfactoria o con más ilusión, y aborda esa opción. Eso ocurre a vosotros como periodistas y es lo normal de cada uno en su ámbito de actuación. Yo, únicamente, agradecerle a Ángel Bordes su dedicación durante estos años que ha colaborado estrechamente conmigo y con el club, y desearle lo mejor, y que tenga éxito en su futuro inmediato. Yo, por supuesto, estaba al tanto de lo que podía ocurrir», explicó.

El Unicaja sigue su camino sin Bordes. A partir de ahora, el presidente, según informó, convocará a su consejo de administración para elegir un recambio. «Los primeros que tienen que dar su parabién a todo esto es el consejo de administración del club, que pronto se convocará. Y, por supuesto, será el que tome las decisiones. Esto es una sociedad anónima, y como sociedad anónima deportiva, tiene sus órganos de gobierno. Y el primero es el consejo de administración, el cual ya tiene cumplido conocimiento de la salida de Ángel Bordes, y por supuesto tendrá encima de la mesa la opción o las opciones que haya de continuidad», manifestó.

Quiso tranquilizar también García y comentó que todo está controlado. «El club está perfectamente cubierto en todas sus áreas por profesionales que trabajan perfectamente y conocen perfectamente el club y la institución, y no hay de qué preocuparse en absoluto». Y quiso puntualizar varios puntos con los que no ha estado conforme tras leer la prensa en los últimos días. «En cuanto a las áreas de poder, en este club eso está clarísimo. Lo que hay son áreas de trabajo. Entonces, vamos a dejarlo claro, porque lo he leído en muchos medios. Aquí no hay áreas de poder, aquí cada uno cumple su misión. El primer entrenador cumple su misión. El director deportivo cumple su misión. La directora de comunicación cumple su misión y así sucesivamente. Había una persona que coordinaba esta situación y trabajaba arduamente, mañana y tarde, como todos en el club. No hay un área de poder. El poder lo tiene el consejo de administración y por delegación, el presidente. Punto. Próximamente, el consejo de administración tomará las decisiones que crea convenientes».

También se le cuestionó sobre el futuro próximo, el recambio de Bordes y la gestión de los próximos meses. «No es el momento de hablar de las situaciones que se vayan a producir, porque os aseguro que el club tiene suficientes profesionales, que trabajan cada día arduamente, con los que estoy muy satisfechos. Y que saben perfectamente lo que tienen que hacer. No hay ninguna laguna, que mañana se diga: 'Hay una laguna que se ha quedado'. Pues no. Estoy seguro de que comunicación seguirá haciendo su trabajo perfectamente, que administración va a llevar su trabajo y que la dirección deportiva también. Igual que márketing. No hay ningún elemento. Hay profesionales que trabajan en los que confío plenamente», quiso zanjar.