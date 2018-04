Brooks recibe el alta tras pasar la noche en un hospital de Valencia

Buenas noticias desde Valencia. El ala-pívot americano Jeff Brooks ha recibido el alta hospitalaria tras sufrir ayer un síncope en el esprint final del partido de Liga jugado ante el Valencia Basket, que le provocó un desmayo y salir de la cancha en camilla hacia un hospital.



El Unicaja ha dado la noticia a través de sus redes sociales: "Grandes noticias desde Valencia. Jeff Brooks recibe el alta tras permanecer la noche en observación. El jugador sufrió un síncope en el último minuto del partido. Afortunadamente todo se quedó en un susto" reza el tuit del club de Los Guindos.





Thank you to everyone from my family and I for your thoughts and prayers, you are all appreciated dearly. Thanks to my teammates and staff for their aide as well as the players and staff from @valenciabasket. It was a scary moment but I´m all good. ????????#BLESSED pic.twitter.com/dfjQFKzilX