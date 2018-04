El Unicaja pierde en Valencia el tren de los cuatro primeros

El Unicaja no jugará el play off de cuartos de final de la Liga Endesa con ventaja de campo. La derrota de esta tarde de domingo en La Fonteta le aleja de ese objetivo. A falta de 5 jornadas tiene tres victorias de desventaja con Baskonia (2º) Barça (3º) Y Valencia (4º).

El partido fue un cara o cruz en el que pudo ganar cualquiera. El Unicaja fue mejor en la primera parte, pero el Valencia reaccionó tras el descanso. Un triple de Waczynski a un minuto justo del final puso el 71-73. Nedovic pudo ampliar incluso la ventaja, pero falló su intento de triple, que sí acertó Van Rossom, a dos segundos del final. Suárez busco sobre la bocina la canasta ganadora, pero el balón no entró, 74-73.

La derrota vino acompañada de un susto monumental que dio el americano Jeff Brooks a poco más de un minuto para el final del partido, cuando se desplomó sobre el parqué. Fue atendido allí mismo por los sanitarios y después retirado en camilla.

Cuarto 1

Quinteto raro de Plaza con Alberto Díaz, Nedovic, Milosavljevic, Brooks y Livio Jean-Charles. Buen arranque desde la línea de 3 del Unicaja, 5-11. Tiempo muerto de Vidorreta. Segunda falta de Livio, minutos para Augustine. Máxima renta, 5-13. Triplazo de Nedovic desde 10 metros contra tablero al final de la posesión, 10-18.

Minutos en el Valencia para el excajista Will Thomas. También para McCallum y Carlos Suárez en el Unicaja. El Valencia mejora sus prestaciones en ataque: 15-18, a 1:27 del final del cuarto.

Buenos minutos de Milosavljevic, que lleva ya 7 puntos y 5 rebotes. Al final del cuarto, 18-23. Los verdes mandan por 5 después de 10 buenos minutos de los de Joan Plaza.



Cuarto 2

El Valencia se acerca a 4, 22-26. Plaza apuesta por Waczynski para el puesto de alero alto. El Unicaja da otro acelerón, 22-30. El Valencia sufre. Waczynski pone la máxima, 22-32, dentro de los 5 últimos minutos previos al descanso.

Intercambio de canastas que favorece los intereses de los de Los Guindos. Plaza juega ahora sin pívots. El Valencia falla muchos tiros libres. Al descanso, 31-36, 5 arriba. La conexión serbia Nedovic&Milosavljevic lidera el ataque cajista con 7 puntos cada uno.

Cuarto 3

Dos faltas seguidas de Augustine, que suma ya 3. Plaza lo sienta y vuelve Livio. El Valencia se acerca a 3, 33-36. Livio también se pone con 3 faltas. Dubljevic acerca a su equipo a 1, 35-36.

Green empata el partido 40-40 a 6:30 del final del tercer cuarto. Van Rossom pone a los taronja por primera vez por delante, 43-40. Plaza pide tiempo para reordenar ideas.

Cuarta de Jean-Charles. Máxima para el Valencia, 45-40. Malos minutos ahora de un Unicaja sin acierto en ataque, 49-42. El partido llega al minuto 30 54-48. Mucho que mejorar, sobre todo en ataque.

Cuarto 4

Plaza apuesta por McCallum para revolucionar el partido. Algo hay que hacer, 57-50. Will Thomas hace mucho daño en ataque. Dos triples seguidos de Salin colocan el 59-57. Muchos nervios en la pista, a 6:40 del final. Augustine empata el partido 59-59. Partido nuevo.

Parcial de 4-0 de los taronja que obliga a Plaza a pedir tiempo, con 63-59 y 5:51 por delante. El partido se complica: triple de Van Rossom y canasta de Dubljevic, 68-59. El parcial es de 9-0.

Nedovic, al rescate. 7 puntos seguidos del serbio, 71-66. Augustine pone el 71-68 a 2:45 del final. Dos libres de Nedovic colocan el 71-70.

Susto monumental de Jeff Brooks, que se desploma solo. El americano se va en camilla. Triplazo de Waczynski a 60 segundos del final. El Unicaja ataca con 71-73. "Nedo" falla y Van Rossom mete un triple a 2.1 segundos del final (74-73). Suárez no acierta sobre la bocina. Final, 74-73.