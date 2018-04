Brooks, en Málaga: "Ha sido un susto, pero estoy bien"

"Gracias por todo. Ha sido un susto, pero estoy bien". Jeff Brooks ya está en Málaga. El jugador estadounidense del Unicaja ha dado el susto del año a la "familia verde" y a todo el balocesto español. Su imagen, tirado en el suelo, con la mirada perdida, sigue en la retina de todos. Unos momentos de gran temor que ya comienzan a disiparse. Sobre todo, viendo la sonrisa del jugador verde, que a las 16.00 horas llegó a la estación María Zambrano en el AVE procedente de Valencia, vía Madrid.



El jugador del Unicaja, acompañado en todo momento por el fisioterapeuta del equipo, Mario Bárbara, pasó la noche en el hospital de La FE de Valencia, donde fue sometido a todo tipo de pruebas. El diagnóstico médico es un síncope. Un mareo que propició un tremendo susto. "Quiero dar las gracias a mis compañeros, al personal del Valenica Basket y del hospital. Ha sido un estoy, pero estoy bien", declaró el jugador cajista.



Jeff Brooks dio un susto monumental a poco más de un minuto para el final del partido en Valencia al desplomarse él solo sobre el parqué de La Fuente de San Luis, cuando el Valencia Basket estaba a punto de sacar un balón de fondo. Brooks acababa de cometer una falta personal sobre Will Thomas. Los árbitros señalaron la infracción y dieron el balón al Valencia para sacar de fondo. En ese momento, Brooks se cayó al suelo, quedando inmóvil y aparentemente sin conocimiento, a falta de 1:21 para el bocinazo final.





Thank you to everyone from my family and I for your thoughts and prayers, you are all appreciated dearly. Thanks to my teammates and staff for their aide as well as the players and staff from @valenciabasket. It was a scary moment but I´m all good. ????????#BLESSED pic.twitter.com/dfjQFKzilX