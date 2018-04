Brooks, en Málaga: "Ha sido un susto, pero estoy bien"

"Gracias por todo. Ha sido un susto, pero estoy bien". Jeff Brooks ya está en Málaga. El jugador estadounidense del Unicaja ha dado el susto del año a la "familia verde" y a todo el balocesto español. Su imagen, tirado en el suelo, con la mirada perdida, sigue en la retina de todos. Unos momentos de gran temor que ya comienzan a disiparse. Sobre todo, viendo la sonrisa del jugador verde, que a las 16.00 horas llegó a la estación María Zambrano en el AVE procedente de Valencia, vía Madrid.

El jugador del Unicaja, acompañado en todo momento por el fisioterapeuta del equipo, Mario Bárbara, pasó la noche en el hospital de La FE de Valencia, donde fue sometido a todo tipo de pruebas. El diagnóstico médico es un síncope. Un mareo que propició un tremendo susto. "Quiero dar las gracias a mis compañeros, al personal del Valenica Basket y del hospital. Ha sido un estoy, pero estoy bien", declaró el jugador cajista.

Jeff Brooks dio un susto monumental a poco más de un minuto para el final del partido en Valencia al desplomarse él solo sobre el parqué de La Fuente de San Luis, cuando el Valencia Basket estaba a punto de sacar un balón de fondo. Brooks acababa de cometer una falta personal sobre Will Thomas. Los árbitros señalaron la infracción y dieron el balón al Valencia para sacar de fondo. En ese momento, Brooks se cayó al suelo, quedando inmóvil y aparentemente sin conocimiento, a falta de 1:21 para el bocinazo final.

<blockquote class="twitter-video" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Espeluznante. Se ha desplomado Jeff Brooks, y se tiene que retirar en camilla. Ovación de la Fonteta. Esperemos que no sea nada grave. <a href="https://twitter.com/hashtag/LigaEndesa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LigaEndesa</a> <a href="https://t.co/Mda9MfeQms">pic.twitter.com/Mda9MfeQms</a></p>— Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) <a href="https://twitter.com/MovistarBasket/status/988117534539841536?ref_src=twsrc%5Etfw">22 de abril de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Rápidamente los médicos del Valencia Basket saltaron a la pista, al igual que el fisioterapeuta cajista, Mario Bárbara, en ausencia de un médico, que no viaja ya con la expedición verde. Inmediatamente entraron también en la pista las asistencias, que se llevaron en camilla al jugador, que abandonó La Fonteta camino de un hospital, inmovilizado con un collarín.

Allí se le realizaron una batería de pruebas que indicaron ese síncope. El equipo regresó por la noche en un vuelo directo a Málaga y él se quedó hospitalizado, con el fisio del club, Mario Bárbara. Por la mañana fue dado de alta y luego ambos cogieron un tren con destino a Málaga, vía Madrid. A la estación María Zambrano, donde llegaro a las 16.00 horas.

Las redes sociales han sido un hervidero desde que Brooks sufrió el mareo. Él mismo se ha encargado de dar las gracias a través de su cuenta de Twitter de tranquilizar a todos los aficioados y dar las gracias por la gran cantidad de mensajes que le han llegado. Desde Luka Doncic a Alem Omic, pasando por sus compañeros en el Unicaja, el mundo del baloncesto se ha movilizado tras ver las imágenes de Movistar.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Thank you to everyone from my family and I for your thoughts and prayers, you are all appreciated dearly. Thanks to my teammates and staff for their aide as well as the players and staff from <a href="https://twitter.com/valenciabasket?ref_src=twsrc%5Etfw">@valenciabasket</a>. It was a scary moment but I´m all good. ????????<a href="https://twitter.com/hashtag/BLESSED?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BLESSED</a> <a href="https://t.co/dfjQFKzilX">pic.twitter.com/dfjQFKzilX</a></p>— Jeff Brooks Jr. (@Free_Brooks21) <a href="https://twitter.com/Free_Brooks21/status/988339287522512898?ref_src=twsrc%5Etfw">23 de abril de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>