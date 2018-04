Plaza: "¿Qué entrenador de Europa no querría entrenar al Barça?"

El entrenador del Unicaja ha dado una entrevista al periódico "Sport", aprovechando su visita este lunes a Barcelona para presentar la reedición de su libro "Despertar a tiempo", en el día de San Jordi, en la que vuelve a insistir en su deseo por entrenar alguna vez al FC Barcelona. El prestigioso y veterano periodista Xavi Martínez Olivar entrevista en profundidad al coach verde, que vuelve a dejarse querer por el FC Barcelona.

Cuando Martínez Olivar le plantea que su nombre ha estado en las quinielas en los últimos años para entrenar al FC Barcelona, Plaza se sincera: "¿Qué entrenador de Europa no querría entrenar al Barça?", se pregunta Plaza. "Evidentemente no soy un rara avis y además soy de aquí. Pues blanco y en botella. Sería una experiencia extraordinaria pero también entiendo que, a menudo, nadie es profeta en su tierra. A partir de aquí si se abre, repito, sería fantástico y me gustaría vivir la experiencia de trabajar en casa. Pienso, además, que la gente de casa puede aportar un plus que no pueden aportar algunos de fuera", sentencia.

Al mismo tiempo, Plaza explica que quizá ese deseo nunca pueda hacerse realidad. "Pero también tengo claro que a lo mejor acabo mi vida deportiva y no tengo la suerte o la oportunidad de entrenar aquí. Ahora estoy muy bien en Málaga y no sé hacia donde pueden ir las cosas. No quiero estar pendiente. Hace muchos años, ahora, estaría muy nervioso ya que acabo contrato en junio y estaría muy pendiente de eso. Pero estoy en un momento de mi vida en que quiero vivir el aquí y ahora y lo que pase en verano será lo que me habré ganado por mi trabajo".

Plaza viene diciendo desde hace ya varios meses que espera una oferta del Unicaja para renovar su contrato, que acaba el próximo 30 de junio después de cinco años en Málaga. La polémica se levantó porque hace un mes dijo públicamente en una entrevista a la televisión pública de Cataluña su deseo por entrenar alguna vez al FC Barcelona.

La pasada semana visitó el programa Zona Verde de 101TV, donde explicó esas palabras y reiteró su deseo por seguir en Málaga. Ahora, de nuevo, vuelve a hablar sin pelos en la lengua en esta entrevista a "Sport" sobre su deseo de entrenar al FC Barcelona.