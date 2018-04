Gio Shermadini debe esperar

Giorgi Shermadini deberá esperar una semana más para regresar a las pistas. El pívot georgiano no fue dado de alta ayer por el Unicaja en la ACB, por lo que su presencia en el choque liguero del domingo por la mañana contra el RETABet Bilbao Basket queda descartada, toda vez que el plazo máximo para inscribir jugadores de cara al fin de semana acaba los viernes a las 20 horas.

Shermadini volvió esta semana a los entrenamientos, aunque su presencia en los mismos no ha sido al mismo ritmo que el de sus compañeros. «Gio» ha participado en los ejercicios de 5 contra 0, pero no ha estado presente en casi ningún entrenamiento con contacto, lo que ha provocado que Joan Plaza decida esperar una semana más para introducirlo en la dinámica del equipo. Hay bastante optimismo con su evolución, aunque no precipitarse se antoja muy importante para la vuelta de un Shermadini al que habrá que ir dando minutos de forma progresiva en las últimas jornadas de la Fase Regular con el fin de que llegue al play off en las mejores condiciones posibles.

El pasado 8 de marzo, tras varios días de pruebas médicas, el club anunciaba que Giorgi Shermadini sufría fractura por estrés del cuarto metatarsiano del pie izquierdo. La noticia fue un jarro de agua fría, en pleno esprint final del equipo por tratar de meterse en el Top 8 continental. El georgiano había disputado hasta entonces 45 partidos, siendo el cuarto mejor jugador en valoración de la plantilla cajista, con una media de 11,1 por encuentro, y promediando 8,5 puntos anotados y 4,1 rebotes por encuentro.

A partir de entonces, Shermadini comenzó con su proceso de rehabilitación. El fisioterapeuta, Mario Bárbara, y el preparador físico, Diego Vázquez, fueron su sombra en el día a día, buscando una recuperación lo más satisfactoria posible.

Tras pasar las últimas semanas buena parte de los entrenamientos de sus compañeros encima de la bicicleta, esperando que los médicos le dieran el alta para poder ya unirse al resto del equipo, el pasado martes se integró al trabajo diario, aunque de manera menos intensa que el resto de compañeros.

Después de lo visto en estos últimos días, si no hay contratiempo no deseado, el ansiado momento de su regreso a las pistas llegará la próxima semana, coincidiendo con el importante partido liguero que tendrá el Unicaja en el Gran Canaria Arena, ante el Herbalife, el domingo 6 de mayo, en Las Palmas.

Al menos para esta próxima jornada, el club mantiene entre los 12 elegidos para la convocatoria al francés Livio Jean-Charles, que llegó como sustituto temporal del center georgiano, y que tiene contrato por dos meses, prorrogable hasta final de temporada. Una vez se dé de alta a «Gio» en la ACB, la próxima semana, un comunitario deberá dejar su puesto a Shermadini, ya que solo puede haber cinco «europeos» inscritos por partido.

El que definitivamente está recuperado del síncope que sufrió la semana pasada en La Fonteta de Valencia es Jeff Brooks, que aunque ha estado varios días de reposo, está en la lista de Joan Plaza para el choque de mañana, aunque habrá que ver si el entrenador del equipo cajista decide darle descanso o al menos reducirle los minutos de juego ante los vascos.