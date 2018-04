Unicaja-RetaBet Bilbao: Cuenta atrás para el play off

El Unicaja inicia este domingo en el Martín Carpena (12:30 horas) su serie de cinco partidos previos al inicio del play off por el título, con la mirada puesta más en mantener su quinta plaza actual, que en buscar subir algún peldaño en la tabla, algo que matemáticamente todavía es posible, pero que racionalmente parece una utopía.

La derrota del pasado domingo en La Fonteta de Valencia ha dejado a los de Joan Plaza virtualmente sin opciones de acabar la Fase Regular entre los cuatro primeros, es decir con la posibilidad muy remota de poder jugar el cruce de cuartos de final con ventaja de campo. Con 3 victorias de desventaja sobre el propio Valencia Basket y el FC Barcelona (también con Baskonia, pero los vascos tienen un partido menos y el average a favor con los verdes), superar a taronjas o blaugranas en estas últimas cinco entregas ligueras es virtualmente un imposible.

El Unicaja arranca este esprint final liguero ante un Retabet Bilbao Basket, que llega a Málaga en el peor momento de los últimos años, hundido en la clasificación y con serio riesgo de bajar a la LEB Oro a poco que el conjunto bilbaíno, entrenado sin mucha suerte por el exjugador cajista Veljko Mrsic, no espabile en este próximo mes de competición.

La verdad es que las estadísticas animan a pensar en una mañana apacible en el Palacio. Y es que el Bilbao Basket no gana a domicilio en este curso liguero desde que lo hiciese el 29 de octubre pasado en San Sebastián. Además, el histórico del Unicaja ante el Bilbao, como local, es muy favotrable ya que los verdes ganaron las siete últimas veces que los «Hombres de Negro» visitaron la Costa del Sol. En el global de sus precedentes, el Unicaja se ha impuesto en diez de los trece enfrentamientos disputados en Málaga, siendo la última victoria del Bilbao Basket en la temporada 2009/10, aunque en la Euroliga sí ganó en la campaña 2011/12 por 55-59. O sea, que el Bilbao ha sido tradicionalmente un rival muy bien recibido por el Carpena.

En el Unicaja no hay muchas novedades. La primera semana de trabajo de Giorgi Shermadini tras su lesión le ha valido para empezar a coger ritmo, pero no para que Joan Plaza le haya convocado para esta cita contra los vascos. «Gio» no fue dado de alta en la ACB el viernes y su regreso a las pistas deberá esperar al menos un fin de semana más, quizás el próximo, en la visita a Las Palmas.

El que sí estará listo para la «batalla» es el ala-pívot norteamericano Jeff Brooks, que dio un susto monumental el pasado domingo al sufrir un síncope en pleno partido en Valencia, que se quedó a dormir la noche del domingo al lunes en la capital del Turia, que ha estado entre algodones toda la semana, pero que ya está recuperado para poder ayudar al equipo.

Es evidente que el Unicaja es esta matinal muy favorito ante el Retabet Bilbao. Pero ¡ojo!, también lo era el pasado diciembre en la visita liguera de los verdes al Bilbao Arena, un partido que terminó con victoria vasca por 70-67. Alex Mumbrú (15), ahora tocado, y Lucio Redivo (14) lideraron aquel sorprendente triunfo de los bilbaínos.

El encuentro será arbitrado por el malagueño Daniel Hierrezuelo, Perea y Sacristán.