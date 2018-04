Dos calvos en el Botxo

Para los aficionados «milennial» les puede resultar bastante complicado entender que la imagen de los jugadores era algo totalmente irrelevante hace 30 años. Al ser muy escasa la exposición mediática de las figuras de nuestro deporte, su aspecto físico no tenía la más mínima trascendencia. Quizás el boom provocado por los éxitos y medallas de la selección española cambió ligeramente la situación, pero aparte de los anuncios de Epi, Martín o Villacampa, la imagen del deportista era aún una cuestión irrelevante. Durante los 80, el atuendo habitual del baloncestista en España incluía barbas y frondosos mostachos junto a muñequeras, rodilleras, calcetas hasta la rodilla y pantalones muy ceñidos.

Con la honrosa excepción de Juanito Corbalán y el icono mundial que representó la cabeza rapada de Air Jordan, en los 80 no era para nada habitual ver jugadores calvos en las pistas de baloncesto. Hace dos temporadas hablé de barbas y bigotes con Iturriaga y Neyro; y hoy vuelvo a unir Bilbao, basket y pelo, aunque mucho más escaso en esta ocasión.

Mikel Cuadra tenía una frente amplia. Oriundo de Bilbao, Cuadra es uno de los más relevantes trotamundos que ha tenido el basket patrio. Grandísimo anotador, sus primeros pasos en el mundo de la canasta no fueron precisamente vocacionales. Mikel quería jugar al fútbol pero en Arrigorriaga, su pueblo, no había botas de tacos para un pie tan grande, lo que le obligó a apuntarse al equipo de baloncesto. No debía dársele nada mal, pues pronto comenzó a despuntar con la pelota naranja. Pese a su innegable talento, en su extenso currículum únicamente constan dos temporadas en la Liga ACB, aunque siempre fue pieza cotizada para cualquier equipo con aspiraciones en la 1ª División B.



Enrolado en el Caja Bilbao, logró dejar en la estacada a un Caja de Ronda que era el máximo favorito para llegar a la ACB en la temporada 85/86. Y el siguiente año, en las filas del Caja Rioja, consigue hacerse con el reconocimiento de máximo cañonero de todas las competiciones nacionales con un promedio de más de 30 puntos por partido. Longevo y fiable, Cuadra terminó su carrera en Liga EBA enfrentándose a una generación de querubines (con bastante más pelo que él) formada por Pau Gasol, Navarro o Alex Mumbrú. En la actualidad, Mikel sigue relacionado con el basket, tanto a nivel profesional (colabora en varios medios vascos como analista) como familiar (su hijo Jon Ander juega en la NCAA, liga universitaria americana).

Granville Waiters sí podía catalogarse como un auténtico calvo. Su paso por España fue efímero pero su imagen es inolvidable. Una torre defensiva (2,13 metros) que compartió vestuario con Olajuwon y Jordan en la NBA, fue la apuesta de Aíto para formar pareja con Audie Norris en el Barça. Tras ser criticado duramente por la prensa y afición culé, se convirtió en factor decisivo para conquistar la famosísima «Liga de Petrovic», con sus 17 puntos frente a las torres madridistas.

Verano de 1989. En las oficinas de La Casilla se apuesta por incorporar al calvo y barbudo Waiters a un ambicioso Caja Bilbao con ansias de convertirse en alternativa al poder. No tuvo suerte ese año. Las lesiones lastraron a Waiters y su rendimiento fue muy decepcionante. Por ejemplo, en los dos duelos contra el Caja de Ronda, Rickie Brown (con 55 puntos y 21 rebotes) fulminó a un Granville (10 puntos y 15 rebotes) que fue cortado antes de concluir la temporada. Dejó el baloncesto con sólo 30 años y se centró en negocios en su América natal.

Tras ellos, llegaron muchos calvos que dejaron huella en la afición como Alberto Angulo, Herreros, Sasha Djordjevic, Albert Oliver o nuestro Carlos Jiménez. Cuadra y Waiters, dos tipos que no tenían un pelo de tonto y no eran jugadores de medio pelo, permanecen en la memoria de los buenos aficionados al club bilbaíno.

