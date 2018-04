Plaza: "No tenemos ese nivel de ambición para cerrar antes los partidos"

Joan Plaza, el entrenador del Unicaja, explicó tras derrotar al Bilbao Basket por 93-78 este domingo en el Martín Carpena que al equipo le falta "ADN para cerrar partidos" y se volvió a lamentar de tener "dientes de sierra" que impiden dar más brillo y lustre a las victorias verdes. "Hay muchas cosas que nos hacen pensar que hemos de mejorar muchos aspectos de cara al play off en cuanto nos clasifiquemos. No se puede jugar con estos dientes de sierra, que son malos compañeros de viaje. Hemos estado arriba y abajo, hemos salido bien y luego se nos apagó la luz. Hemos dependido de estar demasiado acertados ofensivamente y ellos nos han dado muchos problemas. Hemos estado más estables en los dos últimos cuartos pero al ver la victoria en el saco hemos bajado", comentó el catalán.

Plaza siguió hablando del encuentro ante el RETAbet Bilbao. "Hemos jugado ante un equipo que conozco bien, con experiencia y talento. Hemos de ser más duros, más físicos, pero sin faltas. Hemos de ser más generosos en los esfuerzos colectivos, en la comunicación. Sabíamos que era muy importante dominar el rebote y hemos podido correr. Pero con los malos porcentajes en tiros libres y errores encadenados permitieron parciales al equipo rival. Y eso me sabe mal".

El Unicaja tuvo al Bilbao Basket a más de 20 puntos arriba, y al final se acercó a 10. Plaza explicó que al equipo le falta "ADN" para cerrarlos antes. "Nunca debería sernos suficiente, pero lo llevas en el ADN, es genético, por tu cultura y educación. Que veas 20 y quieras 30. Que tengas 30 y quieras 40. No tenemos ese nivel de ambición para sellar y cerrar antes los partidos".

Plaza habló en la previa de firmar un pleno de cinco victorias de aquí al play off. Ahora quiere ir a por los cuatro próximos encuentros que cerrarán la Fase Regular. "Lo que queremos ahora y más faltando cuatro partidos es ir a cañón, intentar acercanos lo máximo arriba. Si se da la carambola de atrapar a Barcelona o Valencia sería genial, pero no nos distrae. El equipo sabe lo que quiere y cómo llegar a ese momento. Lo que te hace madurar es competir siempre, no abandonarte nunca. Ser capaces de estar ahí hasta el final nos va a dar madurez", dijo Plaza.

Al ser preguntado por las derrotas de Valencia, Gran Canaria y Andorra, explicó: "De los demás€ Soy tan ingenuo que no quiero ni que pierdan. Lo mío es intentar, si podemos, hacer un cuatro de cuatro y ver dónde podamos. Y si perdemos los cuatro, siendo fieles a nuestro estilo y competir. Este año hemos jugado ante todos los grandes y hemos ganado a todos, menos Baskonia, Zalgiris, Brose y Panathinaikos".

Referente a la lucha por el título, Plaza aún lo ve tan lejos que ni se lo plantea. "El play off está tan lejos, no me planteo si uno llega mejor o peor. Para mí es fundamental que se haya ganado ya esta temporada a Madrid, Barcelona y Valencia, e ir con la autoestima bien alta para enfrentarte a ellos. No es algo que a mí me quite el sueño".

El técnico del Unicaja ha hablado sobre la próxima reaparición de Gio Shermadini, que estará el próximo domingo en Las Palmas. "Para nosotros es fundamental tener un trío con Gio, James y Viny. Es un trío equilibrado. Gio debería estar para Gran Canaria. Nos gustaría que estuviera ahí, no vamos a jugar al escondite. Pero la última palabra es de los médicos y los fisios", ha finalizado.