Rumbo al play off sin excesos

Los 12 jugadores cajistas jugaron y anotaron ante los vascos

Sin aparente esfuerzo, con el freno de mano echado, como queriendo ganar sin sudar demasiado ni malgastar fuerzas pensando en lo que está por venir. Así echó la mañana el Unicaja ayer en el Palacio, ante un pobre Retabet Bilbao Basket. El equipo verde tiró de talento, de sus inagotables recursos humanos y de un buen porcentaje de acierto desde el 6.75 para sumar un triunfo liguero más que no le va a valer para ser cuarto dentro de un mes, cuando eche el cierre esta primera fase liguera, pero sí para vivir sin ninguna presión este esprint final de la Regular en el que el billete para el play off por el título está virtualmente ya en el bolsillo.

El Unicaja no sufrió para cumplir con el trámite. Arrancó el partido con un 11-2, mandó con autoridad toda la primera parte (49-42), rompió el partido tras el descanso (73-52) y se dejó ir en un final de partido en el que sobraron los 10 últimos minutos, que sólo le valieron al rival para maquillar mínimamente la sangría (93-78).

Aunque alguno quiera ver en la derrota de ayer del Valencia en Badalona un clavo al que agarrarse, lo cierto es que de aquí al final de la Liga Regular, al equipo de Los Guindos sólo le queda saber qué puesto del 5 al 8 va a ocupar de cara al play off y, sobre todo, qué rival va a tener en ese cruce de cuartos en el que la ventaja de campo la van a tener los «otros». Lo ideal sería cruzarse con el propio Valencia Basket y jugarse con los taronja un hueco en semifinales y la plaza de la Euroliga 2018/19. Eso sería cuadrar el círculo, pero con la igualdad que hay por ahí arriba, hacer cábalas y buscar carambolas para «elegir» rival es complicado... y arriesgado.

En el que fue último partido sin el center georgiano Giorgi Shermadini, que volverá a vestirse de corto tras su lesión el próximo fin de semana en Las Palmas, el equipo socializó su trabajo de forma casi matemática. Los 12 jugadores de Plaza anotaron al menos una canasta, solo tres superaron los 18 minutos en pista (Nedovic, Alberto Díaz y Carlos Suárez) y entre todos sumaron 122 de valoración. Unas cifras que hablan muy bien del concepto «equipo» con el que los verdes aniquilaron ayer a su rival.

No se pueden sacar hoy tampoco muchas conclusiones porque lo que hubo ayer enfrente fue un equipo «entregado», por mucho que un par de triples de Revivo o un par de ramalazos del eterno Mumbrú hicieran creer de forma puntual en lo contrario. Este Retabet Bilbao Basket de Veljko Mrsic es una sombra de ese equipo que fue alternativa a los «grandes» buena parte de la última década y que incluso compartió un curso grupo de Euroliga con el Unicaja. Fue tan fácil lo de ayer que el Unicaja ni sufrió. Como entrenamiento con público para el futuro play off no estuvo mal, pero como banco de pruebas y exigencia de lo que está por venir, lo del Bilbao creo que no le valió a Plaza para nada.

Y eso que se vio alguna cosita. Por ejemplo, lo de jugar algunos segundos con dos aleros altos. Milosavljevic y Waczynski fueron la pareja exterior en el tramo final del segundo cuarto. Una opción táctica más que puede emplear el Unicaja y que hasta la fecha no se había probado... salvo que me falle a mí la memoria. Tanto «Gagi» como el polaco son dos «treses» que pueden jugar de «doses», pero lo cierto es que con Nedovic y Salin en el equipo, Plaza no había utilizado esta variante hasta la fecha.

También quedó patente un partido más que el equipo es muy distinto cuando está Alberto en la dirección o cuando está McCallum. Con el pelirrojo todo tiene más sentido, es más ordenado, hay menos improvisación y más juego de equipo. Con el estadounidense todo es imprevisible, más alocado, menos encorsetado. Supongo que para Plaza las dos versiones tendrán sus pros y contras, pero ya le digo yo al coach que los aficionados cuando está Alberto están tranquilos y cuando está el «moreno» viven/vivimos en permanente estado de angustia.

Por cierto, Viny Okouo volvió ayer de las catacumbas para jugar los últimos tres minutos y medio de partido. En mi humilde opinión, demasiado poco tiempo para un partido que estaba 21 arriba al final del tercer cuarto. Es evidente que el canterano no cuenta para Plaza, que prefiere dar minutos extra a Livio Jean-Charles -con fecha de caducidad para dentro de un par de semanas o de un mes, como máximo-, antes que al canterano, con contrato en vigor y siendo un activo del club y de su fábrica de Los Guindos. No sé...