"Ahora soy mejor jugador que cuando fiché por el Unicaja"

Waczynski está jugando su mejor baloncesto. Ya no es un especialista que tira de tres, sino que ayuda en el rebote, defiende y echa el balón al suelo. Agradece jugar los minutos «calientes» y se decanta por un play off ante Valencia: «Sería como una final y ya ganamos la Eurocup»

A sus 28 años, el polaco Adam Waczynski (15 de octubre de 1989, Torun) atraviesa uno de sus mejores momentos como jugador de baloncesto. Ha vivido el sueño de disputar la Euroliga de nuevo, tras debutar siendo aún un pipiolo con el Prokom Trefl Sopot. Una aventura que quiere ampliar más años. Y aquí, en el Unicaja. Hace dos veranos firmó un contrato por dos años y otro opcional, por lo que es el club quien debe decidir. Adam «King Kong» Waczynski ha disputado 112 partidos con el club, entrando ya entre los 50 jugadores con más encuentros en la historia de la entidad. Su 45,52% en triples es una magnífica carta de presentación. Ahora espera una buena recta final de Liga y volver a sacar billete para la Euroliga.

El Unicaja es quinto tras el triunfo de Bilbao, un poquito más cerca del cuarto y más lejos del sexto. ¿Contento?

Un partido menos y una victoria más, sí. Estamos más cerca del play off. Es lo importante.

Perdió el Valencia Basket en Badalona, Adam...

Lo sé, y eso hace que duela más. Sólo perdimos allí por un punto, qué pena.

En Valencia pudo jugar usted uno de los peores partidos de la temporada y sin embargo metió el triple que les puso dos arriba faltando un minuto.

No fue un buen partido para mí, es verdad, con uno de cinco de tres. Es cierto que metí el último, pero no sirvió para nada, no ganamos al final ese partido. Hay que trabajar más y hemos jugado ya cinco partidos contra ellos este año y sólo hemos ganado uno. Yo creo que eso puede ser muy bueno para nosotros y peor para ellos. Como en la final de la Eurucup, que perdimos cinco seguidos y ganamos los dos importantes. Vamos a pensar en repetir eso.

Habla ya del play off con un enfrentamiento cuarto contra quinto entre Valencia y Unicaja. ¿Lo ve así?

Es bueno que juguemos contra ellos. Será de nuevo como una final, o ellos o nosotros. Para seguir y para llegar a la Euroliga. Iremos a su pista para demostrar todo nuestro trabajo de la temporada.

Se lo digo ahora que le ha metido tres triples al RETAbet Bilbao. Comenzó bien la temporada, luego tuvo un par de meses increíbles y ahora vuelve a estar a un buen nivel, pero no tan súper. ¿Lo ve usted así?

Creo que es verdad. Pero si tuviera todo el año a un nivel top sería imposible (risas). Hemos de jugar más sólidos y duros. Hay partidos en los que no podemos meter canastas pero podemos hacer otras cosas. Si no metemos puntos debemos defender más duros. Ahora llega un tiempo, antes de los play off, con un poco más de tiempo libre, sin partidos entre semana, y podemos prepararnos mejor.

Lleva el equipo dos semanas ya con un solo partido. ¿Necesitaba este parón tras 62 partidos este curso?

Es bueno para descansar... Llevamos más de 60 partidos esta temporada. Y es un buen tiempo ahora para descansar, no para relajarnos. Nuestro cuerpo necesita un poco de descanso.

¿Cómo está llevando formar parte de un equipo con tres aleros? Por ejemplo ante Bilbao: Dani arranca jugando muy bien, luego sale usted y acaba Milosavljevic anotando las dos últimas canastas del segundo cuarto...

No hay minutos para todos y es complicado. Tenemos pocos minutos en pista y debemos jugar muy duro y muy bien. No tenemos muchos tiros, entonces hay que meterlos. Es algo nuevo, pero llevamos 60 partidos, entonces sabemos cuál es ya nuestro trabajo. Es más sencillo hacerlo ya ahora, a final de temporada que antes.



¿Qué ha cambiado del Adam Waczynski del pasado curso al de este año?

El año pasado, mis estadísticas no fueron las mejores, pero los entrenadores querían que yo hiciera más cosas: ir al rebote, defender, correr el contragolpe... Ahora hago más cosas. Antes tiraba. Ahora hago más cosas. Tiro, penetro€ Creo que ahora soy más peligroso que antes, ahora soy mejor jugador que cuando fiché.

Este año juega usted habitualmente los finales de partido...

Los entrenadores tienen la confianza en mí para que yo pueda jugar los últimos minutos. Y eso creo que es muy importante para un jugador, le hace jugar más y mejor.

Hablemos de futuro, Adam. Firmó dos temporadas y una tercera opcional del club. ¿Le gustaría seguir en el Unicaja?

Estamos muy felices en Málaga, mi familia y yo. El año pasado ganamos la Eurocup y hemos estado jugando la Euroliga. Está siendo un buen año, y el primero también. Tenemos una opción para seguir un año más. Yo del futuro no sé nada aún. El club tiene una opción para renovar un año más mi contrato.

¿No han hablado sus agentes aún con los responsables del club?

Ahora es muy difícil hablar, el club quiere decidir un poco más tarde, cuando sepa qué entrenador hay. Entonces vamos a hablar. Estamos muy contentos. Todos estamos muy bien aquí, muy felices. Mi familia está aquí bien y ojalá podamos seguir un año o dos más.

Ha estrenado incluso una página web, ¿cómo le va?

Creo que es una buena página web. Aparecen todas las informaciones en un sitio, mucho más fácil para que la gente pueda verlo y seguirme. Hay datos sobres los partidos y todo está muy bien. Ahora debemos trabajar para hacer más cosas. Por ejemplo, la web está en español y en inglés, y tengo que hacerla en polaco, que es mi idioma y de donde soy, para mí es importante eso. Invito a la gente que entre y la vea.

Ha sido muy duro para usted no poder ayudar a su selección en estas ventanas FIBA. ¿Acudirá a la que hay al final de junio?

Sí, en la última semana de junio jugamos dos partidos, y mi idea es jugar con la selección, estar con ellos unos días antes y poder jugar esos partidos. Y después descansaremos. Es bueno. Porque con el Unicaja podemos estar compitiendo hasta el 22 de junio y mi sueño es poder luchar por el título y poder ganarlo, y después marcharme con la selección. Creo que eso estaría bien. Quiero preparar esos dos partidos importantes para Polonia. Y después ya pensar sólo en descansar porque ha sido una temporada muy dura.