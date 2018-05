Sois grandes

Lo habéis conseguido, chicos! Lo mismo todavía no sois conscientes de lo que lograsteis. Yo mismo no lo soy. Necesitaré unos días para ello. Atrás queda una competición durísima, muy igualada, y una temporada más difícil aún. Hemos recibido golpes pero siempre os habéis repuesto, siempre os levantasteis para seguir adelante.

No sé quién podía pensar al inicio de la temporada que estaríamos ahora clasificados para jugar fase de ascenso. Supongo que aquellos con más experiencia en la categoría podrían evaluar esta cuestión con mayor conocimiento de causa. Yo no podía ni imaginar que en tan solo un año hayamos hecho esto. Sí que es cierto que no soy tonto, os conocía a casi todos y sabía que teníais calidad y talento. Pero esto no ha sido la clave de vuestro triunfo.

Si hablamos de claves vuestro éxito está basado en dos. El primero conseguir el objetivo que nos marcamos en agosto, jugar bien al baloncesto. Ese reto era doble. Teníais que aprender a compartir el balón entre vosotros. Para eso era necesario que os fuerais conociendo, saber buenas virtudes y defectos, además de trabajar vuestra mejora técnica individualmente. Pero era algo más sencillo de conseguir. La otra parte del reto era más complicada. Jugar bien en defensa. Aquí es donde nuestra mejora ha sido más grande. Aquí es donde más me habéis impresionado. Ese crecimiento individual y colectivo en defensa ha sido básico para tener plaza para fase de ascenso.

La otra clave fundamental era formar un equipo. Aquí vosotros lo definís mejor que nadie en todas las entrevistas que os he leído. No sois un equipo. Sois más que eso. Sois una familia. Y tenéis razón. La mejor demostración es entrar al vestuario y mirar esa foto que ponéis en la pared. Esos sois vosotros, esa es vuestra otra familia.

De corazón os digo que me habéis ayudado mucho este año. Gracias a vosotros me he sentido entrenador. Es un privilegio entrenaros y es muy divertido veros jugar desde el banquillo. Sinceramente que he disfrutado mucho en todos los partidos. Quizás que ya esté mayor hace que me tome mi profesión de otra manera. Pero es que habéis jugado muy bien y así es más fácil divertirse. Ahora, os aseguro que yo solo no me lo he pasado pipa. Habéis llenado el Serrano Lima muchas tardes. Lo de ayer ya fue de traca. El pabellón lleno de gente que quería disfrutar de vuestro baloncesto, de vosotros.

Pero lo que más me ha impresionado de vosotros es como habéis recibido a los chicos cadetes y júnior de nuestra cantera que tanto nos han ayudado en esta parte final de la liga. Ya era bonito ver sus caras de ilusión por entrenar con nosotros. Ellos nos han contagiado de esa ilusión y por eso este logro también es de ellos, de sus entrenadores y de sus compañeros de equipo. Los chicos estaban como locos porque su entrenador les citara para entrenar a nuestra hora. Y eso es gracias al respeto y el cariño con el que tratasteis a todos. Nadie exigió. Os salió del corazón.

En vez de llorar porque éramos muy pocos, todos hemos asumido una realidad diferente sacándole el máximo partido. De verdad que eso es hacer cantera, por eso os doy las gracias y reconozco que vuestro logro es mucho más grande que jugar una fase de ascenso. Sois un ejemplo para todos nuestros jugadores y jugadoras. Seguro que algunos sueñan con jugar como vosotros cuando sean un poco más mayores.

Como os digo necesitaré unos días para analizar todo esto que ha pasado. Pero también os digo que voy a aplazar ese análisis. Os ruego que hagáis igual. Ahora vamos a centrarnos todos en preparar lo mejor posible esa fase de ascenso. El nuevo reto es muy complicado. Vamos a competir contra auténticos equipazos construidos con el único objetivo de ascender de categoría. Tenemos que prepararnos bien con la misma humildad de siempre.

No podemos caer en la relajación o la euforia por el éxito. Ahora más que nunca tenemos que potenciar nuestras dos virtudes principales que no son otras que jugar bien al baloncesto y ser una familia. Eso no quita para que hoy os dé las gracias por todo y reconozca que sois muy grandes. Ahora bien, mañana nos dejamos de rollos que los entrenadores de vuestro equipo os esperaremos para currar mejor que nunca, eso también os lo digo...