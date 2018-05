Una victoria para jugar el play off

Todo parece negro estos días en el Unicaja. El descalabro en Las Palmas fue inesperado y resultó inadmisible. El equipo malagueño se dejó ir y cayó de una forma durísima ante un rival al que había que ganar sí o sí para finalizar, al menos quintos, un mal menor. Lejos de lograr el triunfo, el Unicaja se olvidó de competir y cayó por un sonrojante 76-55 ante el Herbalife, que le ha robado la quinta plaza. Curioso: desde que el Unicaja dejó de jugar la Euroliga y tiene una semana para preparar partidos ha perdido contra Valencia y Herbalife, y sólo ha ganado al RETAbet Bilbao.

El equipo malagueño regresará el fin de semana al Carpena para afrontar la recta final de la Fase Regular de la Liga Endesa. Le quedan sólo tres asaltos. Un esprint que arrancará el sábado ante el Tecnyconta Zaragoza (19.00 horas), un partido en el que hay que comenzar a pensar desde ya. Todas estas nubes de estos días pasarán y el Unicaja puede ser equipo de play off, ya de forma matemática, ganando a otro rival que llegará con el cuchillo entre los dientes, porque se está jugando la permanencia.

El equipo de Joan Plaza necesita recuperar la autoestima después del pésimo partido de Las Palmas. Aunque, según las matemáticas, aun sin ganar podría ser equipo de play off. Para ello deben también perder sus partidos el UCAM Murcia y el Montakit Fuenlabrada. Para no tener que mirar otros encuentros y seguir optando a la quinta plaza, el Unicaja debe velar únicamente por sus intereses y ganar a los maños.

El siguiente episodio liguero será el siguiente sábado, día 19 de mayo, contra un rival directo como el Morabanc Andorra, también en el Carpena (19.00 horas). Los andorranos son, a día de hoy, el inmediato perseguidor del conjunto malagueño. El Unicaja posee un récord de 18-13 y el Morabanc suma 17-14. Todo va a depender del propio Unicaja y de lo que suceda en el Palacio. Hay que recordar que los malagueños cayeron en su visita al Principado por una renta de 6 puntos. Ganar y recuperarlos sería vital para jugar el jueves día 24 en la pista del Joventut con más tranquilidad.

El Unicaja cerrará la Fase Regular en Badalona ante un rival que hace poco más de un mes estaba hundido y que ha resucitado para llegar a los 10 triunfos, con media salvación ya en el bolsillo. El pleno de tres victorias facilitaría a los cajistas acabar como quintos clasificados de la ACB, una aspiración real a día de hoy para los hombres de Joan Plaza, que ocupan la sexta posición, aunque no dependan de sí mismos. El Herbalife debe pinchar al menos un encuentro. Los insulares juegan ahora dos partidos consecutivos lejos de casa, ante el San Pablo Burgos y el Movistar Estudiantes. Los burgaleses ya se han salvado matemáticamente y no tendrán nada en juego. El Estudiantes tiene aún opciones de jugar play off. El Granca despide la Fase Regular en su pista ante el Real Madrid.

Desde luego que las dos derrotas verdes en los tres últimos duelos han sido un jarro de agua fría. Y el problema ahora es saber qué es lo que más conviene... Visto el panorama, el Unicaja necesita medirse con el Valencia Basket en el play off de cuartos para dirimir una plaza en semifinales y, lo más importante, la Licencia B que la Euroliga pone en juego en la ACB. Claro que el Valencia, que es cuarto, todavía puede acabar segundo o tercero o mantenerse en esa cuarta plaza. Puede, aunque parece improbable, ser hasta quinto.

El Valencia recibe este fin de semana al Estudiantes. Y después llegará el partido con mayúsculas, ya que se las verá, de nuevo en La Fonteta, con el FC Barcelona. El Barça tiene un triunfo más y ganó en el Palau por cinco puntos de renta. Ahí se comenzará a vislumbrar el futuro taronja que, ojo a su calendario, cerrará la Fase Regular en la difícil pista del Morabanc Andorra. Todo esto complica las cuentas del Unicaja. Porque si Unicaja y Valencia no se ven las caras en cuartos y cada uno emprende un camino diferente en el play off, el Unicaja debe quedar por delante del cuadro valenciano -y del Gran Canaria si no le supera antes- para poder regresar a la Euroliga. Es el complicado panorama que afronta el Unicaja de Plaza en esta recta final liguera.