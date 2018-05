Brooks vuelve por Jean-Charles

Jeff Brooks volverá a jugar esta jornada ACB después de perderse la última salida del Unicaja ante el Gran Canaria por decisión técnica. El ala-pívot americano ha vuelto a ser inscrito en la ACB después de que su plaza la ocupase el ya recuperado Giorgi Shermadini. La novedad para esta semana es que Joan Plaza ha decidido que sea Brooks el que vuelva y el sacrificado será Livio Jean-Charles. El francés, que firmó un contrato temporal de que concluye la próxima semana, no ha podido entrenarse con normalidad esta semana debido a unas molesitas en la rodilla izquierda. Está por ver si se le renueva hasta final de curso o no.



La vuelta de Brooks hace que Plaza tenga su "12" ideal. El equipo que, a priori, va a estar en los play off. Para ello, eso sí, hay que ganarle este sábado al Tecnyconta Zaragoza, que visita el Palacio de los Deportes este sábado a las 19.00 horas. Ojo con los maños, porque su bagaje en Málaga en las últimas temporadas ha sido muy positivo.



El Tecnyconta Zaragoza ha ganado en la pista del Unicaja en 5 de sus últimas 6 visitas. La última, la pasada temporada por 71 a 80. En el único enfrentamiento de esta temporada, el Unicaja se impuso en su visita al pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza por un claro 77 a 102.