No es tan fácil como parece

El triunfo da una plaza para el play off.

El Unicaja regresa esta tarde a la Liga Endesa para medirse al Tecnyconta Zaragoza tras la tremenda decepción que supuso el traspié ante el Herbalife Gran Canaria. Inesperado y d0loroso fue el golpe que el equipo malagueño se dio en Las Palmas. No entraba en los planes verdes perder la quinta plaza liguera. Y, mucho menos, hacerlo de una forma tan poco decorosa. Esta vez no fue una mala gestión en un final de partido. Fue todo el encuentro en sí. Nula mentalización, mala defensa, peores tiros... Un desastre.

Aquello ha de servir como toque de atención al equipo, al que no le ha sentado demasiado bien tener un solo partido a la semana. Es tiempo de centrar la atención y de poner los cinco sentidos en lo que está por delante, que es mucho. El Unicaja se juega la misma vida en esta recta final y en los play off, que darán una plaza en la siguiente Euroliga. Es decir, que no puede el equipo malagueño reservarse ni pensar en otras historias. La Euroliga pasa por el Tecnyconta Zaragoza, el rival que visita al Unicaja hoy el Carpena. Un equipo muy reforzado, que se está jugando la categoría y que llegará mordiendo.

Jeff Brooks volverá a jugar esta jornada ACB después de perderse el último choque por decisión técnica. El ala-pívot americano ha vuelto a ser inscrito en la ACB después de que su plaza la ocupase el ya recuperado Giorgi Shermadini. La novedad para esta semana es que Joan Plaza ha decidido que sea Brooks el que vuelva y el sacrificado sea Livio Jean-Charles. El francés, que firmó un contrato temporal que concluye la próxima semana, no ha podido entrenarse con normalidad esta semana debido a unas molestias en la rodilla izquierda. Está por ver si se le renueva hasta final de curso o no.

La vuelta de Brooks hace que Plaza tenga su «12» ideal. El equipo que, a priori, va a estar en los play off. Para ello, eso sí, hay que ganarle este sábado al Tecnyconta Zaragoza, que en las últimas temporadas ha «pescado» en Málaga. El cuadro maño ha ganado en la pista del Unicaja en cinco de sus últimas seis visitas. La última, la pasada temporada por 71 a 80. El cuadro cajista atraviesa un momento de dudas e incertidumbre. Lo de Las Palmas no fue «normal». Y tras caer en Valencia se han acumulado dos derrotas en tres partidos que han hecho inviable luchar por el Top 4 y que ha mandado al Unicaja a la sexta plaza. Sigue primando emparejarse con Valencia Basket en los play off para jugarte el pase de ronda y la plaza de Euroliga. Pero antes hay que consolidar la plaza de play off. El equipo la obtendrá de forma matemática si hoy gana al equipo zaragozano. Si lo hace, el Unicaja ya estará clasificado. Está por ver, eso sí, en qué situación. Y ante quién. Aún quedan dos jornadas por delante.

El Tecnyconta ha ido en este curso de forma muy tumultuosa. Con cambio de entrenador incluido, Pep Cargol no podrá contar hoy con los lesionados Álex Suárez y Nikola Dragovic. Vuelve a Málaga el americano Gary Neal, que jugó en Málaga en 2010 en la recta final de curso, con sólo 25 años y tras ser el máximo anotador de la Lega italiana con el Benetton de Treviso italiano. Tras el positivo de Juan Dixon, Neal le dio al Unicaja otro aire y su llegada fue muy positiva. Tras hacer carrera en la NBA, el anotador vuelve al Palacio de los Deportes. Zaragoza ha fichado en las últimas semanas a tres jugadores para apuntalar su lucha por salir del pozo. Tras la marcha de Bo McCalebb fichó al base Paul Stoll, y acto seguido han llegado, casi de una tacada, el también base Dylan Ennis, el ala-pívot Milko Bjelica y al español Xavi Rey. Son jugadores de tremenda calidad que, si tienen el día «tonto», te pueden hacer daño. Por eso, este partido es más difícil de lo que parece.