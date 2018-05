Plaza pone el foco en sus jugadores

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, puso el foco ante sus jugadores, a los que pidió "acabar bien la temporada", porque dijo el catalán que hay cosas que "enturbian" el actual momento del equipo. El Unicaja cayó este sábado por la noche frente al Tecnyconta Zaragoza por 82-83 y Plaza habló en sala de prensa sobre sus jugadores. "El foco sigue estando en el mismo lugar. Hay cosas que nos enturbian las últimas semanas. La mecánica de trabajo, el volumen de carga táctica y técnica está en su punto. Debemos querer ganar defendiendo, no sólo metiendo puntos. Debemos ser más generosos, irnos a más asistencias. El estado técnico está bien. Hay que añadir actitud y deseo y ganas de cerrar bien etapas. Cada uno sabrá en su mente qué hay. Hemos hablado que hay que cerrar bien los partidos. Y queremos llegar bien el play off. A partir de ahí, no puedes hacer nada más. Queremos clasificarnos para el play off y hay que llegar bien a esa situación", señaló el entrenador, que puso sobre el foco a sus jugadores.

"Yo voy como una puta moto. Quiero ir al máximo. Hemos dejado escapar alguna oportunidad, con un par de partidos. Pero ya no estamos en el Top 4, el pasado es pasado. Vamos a centrarnos al máximo. Cada uno ha de mirar su ombligo y ver si todos estamos al cien por cien. Nada más", se despidió un Plaza muy tenso en sala de prensa.

Plaza insistió en lo mismo de nuevo, dedicándole a su plantilla un mensaje directo. "Me preocupa que no queramos acabar al cien por cien. Se lo he dicho a los jugadores, que te juzgan por los tramos, por cómo acabas. Hemos de acabar bien. Y eso es asegurar el play off. Llegar en las mejores condiciones posibles. Desde hace un mes digo que si no llego al Top 4 factor pista, pero sin ansiedad. Y esa mochila nos la sacamos. Y quiero llegar en las mejores condiciones posibles", insistió Plaza.

El entrenador no quiere poner excusas. "Quien ahora ponga el cansancio por delante es una mala explicación. Un equipo que deja a sus rivales en setenta y tantos puntos y nos meten fáciles 80 ó 90. El rebote ofensivo... Debemos indagar el porqué de las malas decisiones finales. Hay que centrarse en el aquí y el ahora. Hay que tener la cabeza ahí. Y es una de las pocas explicaciones", explicó de nuevo Plaza, en un tono airado.

Sobre el partido y la derrota ante el Tecnyconta Zaragoza, el técnico verde comentó que el equipo debe jugar al "100 por 100". "Bueno... Está claro que lo hemos dicho otras veces y parecen frases huecas. Cuando juegas ante equipos que se juegan cosas, si no estás al 100 por 100 pueden suceder cosas como las de hoy. Han tenido a Neal, con muchas canastas bien defendidas y punteadas, con casi 40 puntos, has de hacer mirarte lo que haces mal. Si toleraos 12 puntos de contragolpe y 8 de rebote ofensivo está en nuestro haber. Contra tiros al límite de posesión no hay nada que hacer. No hay mucho que reprochar en ese aspecto. Pero que tengas el número de pérdidas que no es procedente. Sólo hemos cogido dos rebotes ofensivos y somos de los mejores de España y Europa. Nos anotan con mucha facilidad y es porque sólo pensamos en la parte de adelante de la pista. Nosotros no podemos permitirlo".

"Creo que cuando juegas así, al final, hubo varias malas decisiones. Con balones perdidos, pérdidas francas, no forzadas. Por ese deseo. Pero hemos perdido balones ingenuos, difíciles de explicar. Hemos hecho una mala selección. Ellos venían con hambre. Y han trabajado para merecer la victoria", finalizó.