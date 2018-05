¿Qué enturbia el día a día del Unicaja?

Joan Plaza envió varios dardos envenenados a su vestuario después de la preocupante derrota ante el Tecnyconta Zaragoza, en la que el equipo transmitió, al igual que en Las Palmas, muy malas sensaciones y signos de agotamiento físico y psicológico. A la conclusión del encuentro, el entrenador verde se mostró muy tenso en sala de prensa y dejó entrever que el ambiente está enrarecido en el vestuario. «Hay cosas que están enturbiando, que nos incomodan en las últimas semanas y hacen que no estemos jugando como deberíamos. Pero la mecánica de trabajo, los volúmenes de carga de trabajo, de cansancio, de técnica-táctica están en el punto que nosotros queremos (...) Hay que añadir siempre actitud y deseo y ganas de cerrar bien etapas o campeonatos o los partidos».

Sus palabras tienen encriptadas algún mensaje a no se sabe demasiado bien quién. Parece obvio que es para su plantilla, aunque no descubrió Plaza si es para algún jugador en concreto o para el equipo en general. Cuando se le repreguntó sobre su respuesta, el coach respondió: «¿Que si hay algo que incomoda..? Cada uno sabrá en su mente el qué. Se ha hablado, se le ha demandado al equipo que hay que cerrar bien los partidos, que hay que entrenar bien tras haber dejado de jugar la Euroliga, acabar bien el campeonato. Aspirar al máximo y llegar en las mejores condiciones posibles al play off. Ese discurso os lo he dicho a vosotros y se le ha trasladado a los jugadores. Y a partir de ahí, yo no puedo hacer nada más. Es el deseo de la entidad clasificarnos para los play off y una vez clasificados, tener la opción de hacer unos buenos play off. Pero para tener esa opción hay que llegar bien, y hay que estar en cuerpo y alma, al cien por cien», remató.

En el trasfondo se atisba un mensaje para los que piensen ya en un futuro fuera del Unicaja. Se ha hablado públicamente en las últimas semanas del interés del Olimpia Milán en Nemanja Nedovic. Algún medio incluso da por cerrado el acuerdo por dos años y 1,8 millones netos. El serbio lo ha desmentido tanto en el vestuario como públicamente, a través de un tuit: «El único contrato que tengo es con el Unicaja y por favor déjenme terminar mi temporada en paz», escribió. En su entorno ha llegado a explicar que incluso ha recibido llamadas de su madre preguntándole si ya había fichado por Milán. Él lo niega, por ahora.

Aunque se ha comenzado ya a hablar del futuro de otros jugadores, no hay aún nada claro con ninguno, ni de entradas ni de salidas. Por el momento, el único que ha dicho abiertamente que le gustaría en un futuro entrenar a otro equipo, en este caso, el FC Barcelona, y que «estar sólo en las quinielas» de futuribles «sería espectacular» ha sido el propio Joan Plaza. Su mensaje contra el vestuario del sábado puede ser también una medida de fuerza. Es la primera vez en Málaga que Plaza es un «jefe» sin otro año más de contrato. Y el vestuario sabe que, cabe la posibilidad, de que él no esté el siguiente curso y, por lo tanto, no sea quien tome la decisión sobre sus futuros en el Unicaja.