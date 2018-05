En el play off y con futuro incierto

El feo traspié del Unicaja ante el Tecnyconta Zaragoza ha dejado su futuro en la ACB demasiado incierto. Por cómo está el equipo a estas alturas de curso, que salió pitado el sábado del Carpena e incluso con algunos pañuelos blancos, y por su situación en la clasificación. La Liga Endesa vivió este fin de semana una jornada muy clarificadora para todos menos para el Unicaja. La única noticia positiva ha sido que el equipo se ha metido de forma matemática en los play off. Lo ha hecho, eso sí, por la puerta de atrás y por los deméritos de sus competidores. Las derrotas de UCAM Murcia y Fuenlabrada le han permitido al equipo malagueño ser ya oficialmente equipo de play off.

Lo que tiene ya inalcanzable es el objetivo de ser cabeza de serie. El Top 4 ya está cerrado: Real Madrid, Baskonia, Barcelona y Valencia. Está por ver el orden del segundo al cuarto. Pero los cuatro tienen ya ventaja de campo en los cuartos de final por el título.

El Unicaja deberá luchar sin factor pista y sin saber dónde agarrarse, porque ya no depende de sí mismo. Ese emparejamiento ante Valencia cuelga ahora de un hilo, porque dependerá del Valencia-FC Barcelona del próximo fin de semana. Si Valencia gana subirá al tercer puesto y, en ese caso, sí que sería rival del Unicaja en play off. Claro que al equipo malagueño se le ha colado el Herbalife Gran Canaria, que es quinto, con una victoria de ventaja más el average, por lo que el equipo verde ha de resignarse a esa sexta plaza. Siempre que sea capaz de volver a ganar partidos, claro.

El siguiente choque liguero será el próximo sábado, día 19 de mayo, contra un rival directo como el Morabanc Andorra, también en el Carpena (19.00 horas). Los andorranos son, a día de hoy, el gran rival del conjunto malagueño. A pesar de sus limitaciones presupuestarias, ahí está el equipo del Principado. Mucho mérito lo de su temporada, empatado con el equipo verde. El Unicaja posee un récord de 18-14, al igual que el Morabanc. Todo va a depender del propio Unicaja y de lo que suceda en el Palacio. Hay que recordar que los malagueños cayeron en su visita al Principado por una renta de 6 puntos. Ganar y recuperarlos bastaría para ser, al menos, sextos. Un mal menor... Lo «bueno» es que en la última jornada de la Fase Regular, el jueves día 24 en la pista del Joventut, el equipo de Badalona ya no se jugará nada. Ya es matemáticamente equipo de ACB una temporada más.

Quienes no pueden decir lo mismo son dos históricos como el RETAbet Bilbao Basket y el Real Betis Energía Plus. Lamentablemente, los dos clubes van a descender a LEB Oro. Ya no tienen ninguna oportunidad, en el plano deportivo, de permanecer en la ACB. Y eso que aún faltan dos jornadas para el final.

Desde luego que las tres derrotas verdes en los cuatro últimos duelos han sido todo un inconveniente y han frenado las aspiraciones cajistas. Y el problema ahora es que el Unicaja ya no tiene bajo su control absolutamente nada, más allá que el hecho de poder ser sexto. Visto el panorama, el Unicaja requiere de un play off contra el Valencia. O, al menos, que Valencia no acabe cuarto. Porque, en ese caso, un Valencia-Gran Canaria en cuartos de final obligaría al equipo malagueño a tener que llegar hasta la mismísima final de la ACB para conseguir la Licencia B que le llevaría a repetir en la Euroliga.

El Valencia, que es cuarto, todavía puede acabar segundo o tercero o mantenerse en esa cuarta plaza. El Valencia-Barcelona de esta próxima jornada va a despejar muchas dudas. El Barça es tercero empatado con el equipo taronja (22-10 ambos) y ganó en el Palau por cinco puntos de renta en el encuentro de la primera vuelta. Ahí se comenzará a vislumbrar el futuro malagueño. El Valencia Basket cerrará este curso en la complicada pista del Morabanc Andorra. Todo esto complica las cuentas del Unicaja.

Éste es el complicadísimo panorama que se le ha quedado al Unicaja de Joan Plaza en esta recta final liguera. La confirmación de estar en los play off no ha supuesto ninguna alegría. Más bien lo contrario porque las sensaciones que se desprendieron el sábado en el Palacio no fueron las mejores. Toca seguir trabajando. Queda lo más importante de la temporada.