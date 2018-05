Brooks le pide al Unicaja instinto asesino y "demostrar en la pista" que es buen equipo

El americano reflexiona: "Zaragoza parecía tener más hambre que nosotros y si no lo igualas, pierdes"

Jeff Brooks ya está de vuelta. Han sido unas semanas complicadas para el ala-pívot. El susto que vivió en Valencia fue de los que hacen mella. Y de los que no se van fácilmente. Tras ser baja por decisión técnica en Las Palmas, Jeff se hizo nuevos chequeos y también pidió una opinión a un médico de su confianza en Estados Unidos. Todo está en orden y ahora lo que el jugador con pasaporte comunitario quiere es ayudar al equipo en esta recta final, en la que al Unicaja se le ve bajo de energías.

Su salida ante el Tecnyconta Zaragoza fue sensacional, pero luego tanto él como el equipo decayeron. A pesar de eso, en su 25:15 minutos en pista se fue a los 17 puntos y 7 rebotes. Brooks hace autocrítica, algo que a veces se echa en falta. Y tiene claro qué hay que mejorar de cara a al recta final de curso, ante la inminente llegada de los play off por el título.

«Primero, debemos aprender del partido que jugamos con Zaragoza, para avanzar y mostrar nuestro juego. Segundo, somos de los mejores equipos en defensa en la Liga y no sólo hay que hablarlo, hay que demostrarlo cada noche. Tenemos que entender quiénes somos y marcar nuestra identidad. Y tercero, todo el mundo tiene que subir el nivel, y también en ataque. Cada uno tenemos que subir el nivel. Hay veces que somos un poco estáticos jugando en ataque y todo el mundo tiene que recuperar su confianza en ataque. A veces bajamos los brazos y estamos estáticos, sobre todo tras alguna mala defensa. Y hay que recuperarlo. Las derrotas no tienen que definirnos, somos un buen equipo y lo tenemos que demostrar», explica.

El susto ya ha pasado por fortuna para el ala-pívot cajista. Atrás quedaron las impactantes imágenes tendido en el suelo de La Fuente de San Luis. «Pues me siento muy bien físicamente, me encuentro bien. Fue una situación muy loca en Valencia. He aprendido que tengo que beber agua. Estoy feliz de estar de vuelta y poder jugar en la pista y hacer lo que me encanta hacer. Quiero recalcar definitivamente todo el apoyo que recibí del club y de los aficionados, preocupándose por mí. Lo agradezco muchísimo. Es una muestra más del cariño que me brindan aquí y en toda la ACB. Gracias a todos, me encuentro fenomenal y feliz».

Brooks le pide al equipo que aprenda la lección que se vivió frente al Tecnyconta para no repetirla en estos dos últimos partidos de Fase Regular y se llegue lo mejor posible al play off. «Lo que quiero decir es que estuvimos con una buena ventaja, Zaragoza parecía no saber qué hacer en ataque, porque estábamos muy bien en defensa. Y empezamos a distraernos. Tienes que poner el sello al partido cuando tienes la oportunidad. Hay que apretar el pie en el cuello del adversario si quieres ganar. Hay que jugar contra un equipo hambriento con el mismo hambre que ellos tienen. Parecían tener más hambre que nosotros, y si lo igualas puedes ganar. Ellos se merecieron ganar y tenemos que aprender de esto para empezar el play off, empezando el partido contra Andorra que hemos hecho». Lección aprendida. Esperemos...