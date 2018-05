El Unicaja no renueva a Livio

Livio Jean-Charles no continuará en el Unicaja. Al menos, por ahora. El club de Los Guindos ha decidido no ejercer la cláusula que tenía para ampliar su contrato hasta final de temporada. El ala-pívot francés se comprometió el pasado 18 de marzo por dos meses, en un compromiso prorrogable hasta la conclusión del curso. Su continuidad estaba ligada a la recuperación de Giorgi Shermadini, que el pasado 8 de marzo sufrió una fractura por estrés en el cuarto metatarsiano de su pie izquierdo. Tras seis semanas de recuperación, «Gio» ha vuelto a las pistas, aunque aún está lejos de su forma ideal. Así que el Unicaja ha tomado la decisión de que Jean-Charles no continúe en el equipo malagueño.

El francés ha sido un «parche» que ha ayudado en los entrenamientos al equipo y que ha tenido que jugar fuera de sitio. Jean-Charles, de 24 años y 2,04 metros, salió de Francia siendo un alero alto, en Estados Unidos fue reubicado como «cuatro» y Joan Plaza lo ha utilizado de pívot, donde el jugador ha hecho lo que ha podido. Sin destacar pero sin desentonar, cuando llegó ya no se podía inscribir en la Euroliga, por lo que su bagaje en Málaga ha sido de apenas ocho partidos disputados, con un promedio de 12:59 minutos de juego, con 4,6 puntos, 3,1 rebotes y 5,8 de valoración.

Jean-Charles se ha integrado muy rápido al equipo y a la ciudad, pero sus días en el Unicaja están contados. De hecho, ya la pasada semana ante el Tecnyconta Zaragoza no estuvo inscrito en la Liga Endesa, ya que Plaza recuperó a Jeff Brooks. Ahora, los play off están ya a la vuelta de la esquina y es hora de ir alineando el equipo. El Unicaja juega mañana sábado (19.00 horas), un partido muy importante en el Martín Carpena.

El Unicaja se juega la sexta plaza, un mal menor, pero un puesto necesario de conservar, frente al Morabanc Andorra. Los dos empatan en la clasificación con 18 triunfos y 14 derrotas, y urge ganar y, además, hacerlo por seis o más puntos, la renta por la que el Unicaja cayó en el Principado. Luego, habrá que estar pendiente del Valencia-Barcelona, y esperar carambolas. Pero lo más importante es lograr el triunfo y amarrar, al menos, esa sexta posición liguera.

Eso será mañana, ya sin Livio Jean-Charles en los esquemas de Plaza. El técnico se queda ya con 13 jugadores y deberá dar un listado de 12 jugadores un día antes del arranque del play off por el título, que ya no se podrá cambiar más. Morayo Soluade, fuera del equipo desde hace ya varios meses, será el sacrificado, salvo que se produzca alguna lesión que cambie la actual situación.