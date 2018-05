Joan Plaza, sobre el comportamiento del rival tras perder: "Han ido rompiendo techos"

Polémico post partido el que se ha vivido en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, donde el cuadro visitante, el Morabanc Andorra, frustrado tras perder en un duelo directo con el Unicaja, han destrozado mobiliario del vestuario. Un hecho que se ha encargado de afear el entrenador cajista, Joan Plaza, además de señalar a su colega Joan Peñarroya.

"Han ido rompiendo techos. No hice ningún número cuando perdimos allí. Fuera de casa no rompo cosas ni gesticulo. Pregúntate por qué te remontan 20 puntos. Hay entrenadores que hacen diez faltas para que te piten una o dos. Ellos estaban protestando desde el inicio, no sólo Joan sino muchos jugadores. Eso ha provocado una tensión grande que no hemos sabido jugar hasta mediados la segunda parte", dijo tras el partido.

Además, Plaza le pidió a sus jugadores que se centren en el presente, en alusión a los rumores que sitúan a Nedovic en Milán el curso que viene. "Quiero que todo el mundo trabaje, centrándome en lo que hago hoy. No pensar en lo de ayer ni en el futuro, sino en el aquí y ahora. Se lo pido a todos los jugadores, y a él incluído".

El Unicaja ha tenido que remontar para llevarse el partido, lo que ha valorado el catalán. "Ha habido un cambio de actitud. Nos hemos apoyado en la zona, pero la zona si la haces sin actitud no sirve de nada. Hemos puesto la zona y la actitud nos ha permitido correr". En todo caso, ha criticado el trabajo defensivo anterior. "No podemos jugar sólo a atacar. En la media parte llevábamos 48 puntos recibidos y sólo un rebote ofensivo. Estábamos muy blandos y parecía que ellos jugaban en casa. Ha habido mala selección y hemos estado blandos, por eso se nos han ido 19 arriba. No nos podemos permitir jugar con una marcha menos".

Por último se ha referido a Gio Shermadini y su estado físico tras volver de una grave lesió. "Intenta hacer cosas que, estando dos meses sin ritmo de juego, le está costando. Pero igual que a él, a los demás les está costando encontrarlo. Es en parte a su condición física y a que hemos jugado dos meses importantes sin él".