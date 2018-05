El Unicaja ya planea el play off

Los cajistas, si se miden al Barça, ya no volverán a Málaga y se concentrarán en la Ciudad Condal

El jueves por la noche, el Unicaja conocerá quién su rival en los play off de cuartos de final de la ACB. El equipo malagueño dirá adiós a la Fase Regular en Badalona ante el Joventut y dependiendo de su resultado y de los otros equipos inmersos en la lucha por el play off del quinto al octavo puesto, sabrá si es quinto, sexto o séptimo, las tres posiciones en las que aún puede acabar. Y, sin tiempo casi de asimilar qué le depara el emparejamiento y quién será su rival, los play off darán comienzo de forma inmediata. El Unicaja jugará el primer envite de cuartos el domingo o el lunes, dependiendo de quién sea su rival.

Lo hará fuera de casa, ya que no está en el Top 4 y, por lo tanto, no tendrá factor pista a su favor. Y está por ver el rival. La televisión (Movistar) ya ha decidido cuál es el orden de los partidos de estos cuartos. Si el Unicaja se mide a FC Barcelona o Baskonia arrancará el play off el domingo, y su próximo choque sería el martes, con sólo dos días de intervalo. Es decir, que el Martín Carpena debería apoyar al equipo el martes. En caso de que el rival sea el Valencia Básket, el arranque de la eliminatoria se pasa al lunes, y el Unicaja jugará en casa el miércoles de la próxima semana.

La idea de Movistar es abrir los play off el domingo al mediodía con la eliminatoria del Real Madrid. Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, emitirá la serie del FC Barcelona. Y la del Baskonia será a las 20.30 horas. Ese es el plan de la plataforma que posee los derechos de la ACB. El único play off que se retrasaría hasta el lunes es el de Valencia.

Hay que recordar que los play off de cuartos de final se disputan al mejor de tres partidos, primero en la pista del equipo mejor clasificado y el segundo envite, en el que ha quedado peor en la Fase Regular. Si fuera necesario un tercer encuentro, éste se jugará de nuevo en la pista del conjunto con mejor clasificación. Es decir, que el Unicaja sólo podrá jugar un partido en el Palacio de los Deportes. Y será gratis para los abonados, después de que el club cambiara su política en este sentido en el carnet de esta temporada.

Históricamente, los abonados del Unicaja han tenido que pagar a parte cada encuentro de play off que ha disputado el equipo, en un cargo que se efectuaba a posteriori. Esto generó alguna polémica, especialmente el pasado curso, durante la Eurocup, debido a que hubo una reducción de equipos participantes una vez que se puso a la venta el abono, con más partidos de los que finalmente iban a verse. Para evitar nuevos problemas y hacer más ágil y sencillo el abono, el club sacó para esta temporada un carnet, que incluía ACB y Euroliga, y que también permite acceder al Palacio en los play off.



El rival, el jueves por la noche

El rival dependerá ya de lo que suceda en esta última jornada. En el mejor de los escenarios, el Unicaja acabaría quinto, pero no depende de sí mismo. Es el puesto soñado, pues le emparejaría al Valencia Basket. Para ser quinto debe ganar al Joventut y que el Herbalife Gran Canaria, dueño de ese puesto, pierda en la última jornada en su pista ante el Real Madrid.

Si el Unicaja se mantiene sexto se las verá con el FC Barcelona, y además ya ha ideado el plan de viaje. Como el equipo cajista concluye la Fase Regular en Badalona, a escasos kilómetros de Barcelona, la expedición cajista no volverá a Málaga y hará una miniconcentración en la Ciudad Condal.

El plantel se quedaría en Barcelona jueves, viernes, sábado y el domingo disputaría el primer envite de la serie de cuartos en el Palau Blaugrana. Tras una temporada tan cargada de viajes no se quiere volver a Málaga el viernes para tener que volver a viajar a tierras catalanas el sábado.

Si el Unicaja baja a la séptima posición se medirá con el Baskonia. El equipo malagueño aún puede bajar una posición, para lo que debería perder y que los andorranos ganasen. El Morabanc tiene el average particular ganado también al Unicaja, y le adelantaría en caso de empate. Hay un caso que también dejaría como séptimo al equipo malagueño, con un cuádruple empate. Y es que si se dan estas dos circunstancias anteriores, y además gana el Iberostar y pierde el Herbalife Gran Canaria, habría hasta cuatro equipos igualados en la clasificación. En ese panorama, el Unicaja es tercero de los cuatro y, por lo tanto, séptimo.