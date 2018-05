Málaga vuelve a entrar en la pugna por la Copa del Rey 2019

La asamblea de la ACB celebrada ayer no dio el visto bueno a la celebración de la Copa del Rey 2019 en Madrid, según publica hoy jueves el Diario As, y eso hace que Málaga vuelva a entrar en la lucha por acoger la Copa del próximo año. No ha habido todavía ningún movimiento oficial al respecto con las instituciones de Málaga, pero la ACB debe ahora mover ficha porque se ha quedado sin sede para la Copa del Rey y Málaga ofertó para serlo.

El problema de Málaga es que las tres instituciones no estaban dispuestas a poner al completo el canon de un millón de euros más IVA y por eso la ACB buscó otras opciones y apareció Madrid. Ahora, sin embargo, Málaga vuelve a tener abiertas las puertas de la Copa del Rey 2019. El director general de la ACB, José Miguel Calleja, se entrevistó hace un mes con el alcalde, Francisco de la Torre, en el Ayuntamiento de Málaga para hablar de la Copa del Rey 2020. Para esa Copa, Valencia está pujando muy fuerte. Está por ver si Valencia pone también la carne en el asador para 2019 y si la ACB cuenta con Málaga para esta cita.

La asamblea celebrada ayer no eligió finalmente presidente, a pesar de que Javier Imbroda fue el más votado de los candidatos. Sin embargo, no llegó a los 14 de 18 que establecen los estatutos de la Liga y el puesto quedó desierto. Un verdadero caos la Liga, que obedece a intereses de clubes y no del colectivo.