El Unicaja inicia la negociación y ofrece a Waczynski dos años más de contrato

El Unicaja ha comenzado a dar los primeros pasos en la planificación de la temporada 2018/19. El club y la dirección deportiva llevan varios meses analizando la situación actual del club, cómo está el mercado, dónde están los puntos fuertes y débiles de la actual plantilla, y ha elaborado dos planes de actuación diferentes. Está muy claro en Los Guindos que ni el presupuesto ni el equipo van a ser el mismo con un futuro en la Euroliga o en la Eurocup. Hay muchos nombres sobre la mesa y varias vías abiertas. Y, hasta ahora, justo con la disputa de la Final Four de la Euroliga, no se había movido ficha en una u otra dirección. A la espera de acontecimientos y de saber qué competición europea jugará el próximo curso.

En la libreta de la dirección deportiva hay, eso sí, algún nombre que combina perfectamente en Euroliga y Eurocup. Encajan por su juego y por cuestiones puramente económicas. Y uno de esos jugadores está en casa, lleva ya dos años en Málaga y se llama Adam Waczynski. El alero polaco firmó hace dos veranos un contrato por dos años más un tercero opcional. Las dos partes tienen una opción para prorrogar el contrato o para cortarlo, incluido el jugador. Aunque si él quiere cortar su vinculación debe abonar una cifra que está fuera de mercado.

El Unicaja cuenta con «King Kong» y las dos partes ya se han puesto a hablar de futuro. Los dos quieren prorrogar su relación, y no sólo por un único año. De hecho, ya está sobre la mesa un nuevo contrato por otras dos temporadas más, con cantidades económicas y con múltiples variables. El acuerdo no está aún cercano, pero que se haya dado ya algún paso en cuanto a su renovación es algo más que interesante, puesto que el club no se había decidido a mover ficha aún con ninguna de las opciones que tiene sobre la mesa.

Waczynski tiene contrato en vigor en Málaga y ambas partes están contentas por seguir juntos. Y en vez de cumplir el año que tiene ya firmado se han puesto a hablar de un nuevo documento por dos temporadas. El alero está muy feliz en Málaga, donde ha ido creciendo en todas las facetas del juego. El propio Adam explicó en una entrevista a La Opinión hace un mes que ahora es mucho mejor jugador que cuando aterrizó hace dos veranos, procedente del Obradoiro. Y lo es... «King Kong» ha dejado de ser un especialista y sólo un tirador para aumentar su aportación en rebote y defensa. El alero acumula ya 115 partidos con la camiseta verde y este curso promedia 9,1 puntos 46,7% en triples, 2,2 rebotes, 1 asistencia y 8,1 de valoración, con una media de 18:21 minutos. Es, de hecho, el segundo máximo anotador del Unicaja, por detrás de Nemanja Nedovic.

El club ha estudiado todas las opciones y su decisión es continuar con Waczynski, un jugador que te garantiza anotar uno de cada dos triples que intenta. Un verdadero seguro de vida desde la larga distancia. Y que cabe en los proyectos de Euroliga y Eurocup.

A partir de ahora, el club debe seguir avanzando en su renovación. Su operación es la primera que ha abierto oficialmente la plantilla del próximo curso, donde sólo hay cinco jugadores con contrato en vigor: Alberto, Milosavljevic, Suárez, Shermadini y Viny. El club debe estudiar qué decisiones toma sobre el futuro con jugadores con opciones en su contrato para seguir un año más, como Dani Díez, Soluade y Sasu Salin. McCallum, Brooks y Augustine acaban contrato, por lo que hay que comenzar a negociar de cero. Nedovic pagará su buyout este verano y abandonará el club.