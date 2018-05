En Badalona... y en Las Palmas

El Unicaja conocerá esta noche, a eso de las 22.30 horas, en qué posición acaba la Fase Regular de la ACB 2017/18 y, lo más importante, quién será el rival del play off en los cuartos de final. Tres opciones tiene: Valencia, Barcelona y Baskonia. Dependerá la posición en la que acabe. Los malagueños arrancan la última jornada de la Fase Regular en la sexta plaza y con el FC Barcelona como rival. Y hoy, en jornada con horarios unificados, el equipo malagueño se mide al Divina Seguros Joventut.

El partido de hoy es muy importante aunque habrá que estar muy pendientes al resto de encuentros en los que también hay rivales directos en liza. Lo único que puede controlar el equipo es su victoria en Badalona, ante un rival que ya no se juega nada pero que quiere terminar con una victoria. Los catalanes le han visto las orejas al lobo este curso y llegaron a tener un pie en el descenso. Pero una excelente racha, con la llegada del base argentino Nico Laprovittola, enmendó la situación. El Joventut seguirá en la ACB, que es donde está su sitio.

El Unicaja sabe que debe ganar sí o sí, porque de lo contrario corre peligro incluso su actual sexta plaza. Los de Joan Plaza llegan a esta última estación liguera con la posibilidad de finalizar quinto, sexto o séptimo. En su mano sólo está ser sexto, ganando. Y si llega la victoria en Badalona debe también perder el Herbalife Gran Canaria en Las Palmas contra el Real Madrid. Si se producen esos dos hechos, el Unicaja adelantará al equipo insular y acabará quinto. Ambos tienen un bagaje ahora de 19 victorias y 14 derrotas, con el average para el Herbalife. Lo importante de adelantar un puesto es que el rival de cuartos será el Valencia Basket. Es un factor clave. Porque además de avanzar en los play off, el Unicaja se juega la Licencia B que pone en juego la Euroliga en la ACB. Y es vital, visto lo visto este curso y cómo pinta el futuro, estar de nuevo en la máxima competición continental.

Si el Unicaja perdiera hay que mirar a Andorra, donde el Morabanc recibe al Valencia, que ya ha anunciado las ausencias de Green y Dubljevic, para resguardarlos para la fase por el título. Todo apunta a una victoria de los andorranos. Así que hay que ganar sí o sí en Badalona, no queda otra. Y mirar a Las Palmas...

Joan Plaza tiene a toda la plantilla a su disposición y jugarán los 12 que lo han venido haciendo las últimas semanas, ya sin el rescindido Livio Jean-Charles. Morayo Soluade sigue siendo baja en la ACB. No hay ni lesiones ni problemas físicos. Así que ya sólo hay que apretar los dientes, porque llega la recta final, lo mejor de la ACB. Quinto, sexto o séptimo. Valencia, Barcelona o Baskonia. Y el domingo ya arrancan los play off. Esto no para. Y el Unicaja ha de volver a ser el Unicaja.