El Unicaja se hunde antes del play off

El peor Unicaja de la temporada ha perdido en Badalona, ante el Joventut (85-78) que no se jugaba nada más allá de acabar el curso con una alegría ante su afición, y finaliza la Liga Regular en séptima posición, con las peores sensaciones posibles y dejando pocas garantías para afrontar el duelo de cuartos de final que le medirá al Baskonia.

Un partido lamentable de los malagueños, desquiciados en la pista y desde el banquillo, tocan fondo antes de la semana más importante de la temporada. Buscaba ser quinto el cuadro cajista, pero la realidad es que a día de hoy no está en condiciones de pelear por mucho. Desdibujado, sin alma y sin un patrón de juego, ni entrenador ni jugadores parecen capaces de sacar al equipo de una crisis que se lleva gestando desde hace semanas y que ha encontrado su punto más alto en Badalona.

No había otra premisa que ganar ante un equipo que ya había hecho los deberes y que ha tenido más fe en la victoria que un Unicaja que deambula. Solo Alberto Díaz parece tener esa casta y ganas de que la temporada no termine antes de que acabe junio y ayer fue el único que pareció querer y creerse el triunfo. El pelirrojo capeó en los minutos más complicados y mantuvo con vida al Unicaja a base de triples. Se fue hasta los 11 puntos y mantuvo la intensidad defensiva que otros no tuvieron y acabó eliminado por faltas. Sin él sobre el parqué el equipo dio pena y perdió con todas las de la ley.

Porque en este Unicaja a día de hoy no hay patrón ni marineros. Plaza parece estar superado por los acontecimientos, desgastado y sin dar síntomas de tener la fórmula para darle la vuelta a la situación. La plantilla, exprimida al máximo en una temporada súper exigente, da muestras de estar cansada física y anímicamente. Nedovic no está en su mejor momento y todo lo que se habla sobre su futuro y Milán no ayuda. Augustine está tieso después de rozar la excelencia durante el curso y a Shermadini le falta un mundo para ser el que fue. Sin juego interior y encomendados a los triples de Alberto y Waczynski este equipo no da para más. Par perder en la cancha de un equipo sin nada en juego.