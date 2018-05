Difícil, pero no imposible

Los verdes, en plena crisis de resultados y de juego, buscarán la sorpresa ante el segundo clasificado de la Fase Regular -Joan Plaza cuenta con sus 12 jugadores en condiciones para afrontar el cruce ante los de Pedro Martínez

Adiós Liga Regular, hola play off. El Unicaja, cargado de dudas, arranca esta tarde en la pista del Baskonia la lucha por el título de la Liga Endesa 2017/2018. El último mes de competición de los verdes ha sido decepcionante. Para olvidar. El equipo de Joan Plaza ha acumulado demasiadas derrotas y, lo que es peor, ha ofrecido una imagen impropia de un plantel con «supuestamente» tanto talento. Quería ser cuarto al final de la Liga Regular, pronto supo que solo podría aspirar a ser quinto, tuvo hasta la última jornada la opción de acabar sexto, pero terminó séptimo después de sumar solo dos tristes victorias en las seis últimas jornadas. Vamos, un desastre.

Pero a partir de hoy el cuentakilómetros se pone a cero. Y ésa es una buena noticia. La mejor posible. Nada de lo que ha pasado hasta ahora es determinante sobre lo que está por venir. Ni para Baskonia ni para el Unicaja. Eso sí, el factor pista es para ellos, segundos en la Liga. Se lo han ganado durante nueve meses y el Buesa Arena de Vitoria será esta tarde el escenario del primer partido de la serie (18:30 horas/Movistar Deportes 1) y también lo será el jueves, del tercer duelo, si es que es necesario el desempate.

La expedición verde llegó a Vitoria el viernes directamente desde Badalona. El equipo ha hecho piña en estos dos días tratando de revertir una situación ciertamente inesperada porque el equipo ha dado buenas sensaciones todo el curso, ha sido capaz de competir en casi todas las pistas que ha visitado de España y de Europa, pero de forma inexplicable, ahora que el calendario se ha tranquilizado, sin partidos de Euroliga entre semana, es justo cuando el Unicaja está jugando peor.

El parte médico, afortunadamente, está en blanco. Plaza tiene hoy a sus 12 jugadores listos para tratar de asaltar el Buesa Arena. Están todos aptos médicamente, pero habrá que ver cómo están físicamente. Los últimos partidos de varios de los pesos pesados de la plantilla emiten sensaciones muy preocupantes. Estaba claro que a Shermadini le iba a costar coger el ritmo después de dos meses de lesión, pero es que ni Nedovic ni Augustine ni Suárez, por citar tres jugadores claves esta temporada, parecen llegar tampoco en un buen momento a esta fase decisiva de la temporada.

La verdad es que hay que tener mucha fe para creer que este Unicaja pueda estar en semifinales dentro de una semana. Los verdes están en el peor momento de la temporada, les cuesta un mundo ganar fuera del Martín Carpena y tienen enfrente a un rival que esta misma campaña les ha ganado las cuatro veces que se han visto las caras: las dos de la ACB y las dos de la Euroliga? Lo dicho, cuestión de fe.

El Baskonia también afronta el play off con todo su equipo en condiciones. Pedro Martínez tiene un equipazo a sus órdenes, juega en casa y es evidente que es muy favorito en esta serie. Pero también es seguro que los vascos no se van a fiar. El pasado curso, Martínez era el entrenador del Valencia en esa final de la Eurocup inolvidable para el Unicaja y sus aficionados. La situación era idéntica: play off al mejor de tres partidos, con ventaja de campo para el equipo entrenado entonces por el técnico catalán. Los del Unicaja no olvidamos lo que pasó allí, pero seguro que Martínez tampoco lo olvidará de por vida y afrontará esta eliminatoria con máxima cautela.

Si echamos un vistazo a las estadísticas de la temporada, vemos a un Baskonia que es mejor que el Unicaja en casi todo. Los vascos son el mejor equipo de la Liga en rebotes defensivos y en mates efectuados. Tiran con mejores porcentajes de 2 y de 3 puntos que el Unicaja, meten 5 puntos más de media por partido y tienen una valoración por encima de los 100 puntos de media. Una pasada. El Unicaja solo mejora a su rival en defensa -aunque solo hay un punto de diferencia a favor de los verdes-, en el tanto por ciento de acierto desde el tiro libre (ahí los de Plaza son los mejores de la Liga con un 80%), en rebotes ofensivos y en recuperaciones de balón.

Resumiendo, que se antoja una eliminatoria muy dura. Todo parece que está en contra del Unicaja: el factor pista, el momento de juego propio y el del rival, las estadísticas, la historia reciente... Pero afortunadamente esto es deporte. Y todo puede pasar. Esa es la gran esperanza hoy del «unicajismo». Se imaginan un 0-1 esta noche y que el Martín Carpena pueda ser juez y parte el martes de esta eliminatoria de cuartos de final. Soñemos. Es gratis.