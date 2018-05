Qué poca ilusión

Las finales de conferencia de la NBA me tienen sin dormir. ¡Qué partidos se están viendo tan bonitos y divertidos! Cuando todo parecía encaminado a revivir una final entre Warriors y Cavs, ahí están los Rockets y los Celtics dando guerra y haciendo muy largas estas finales de conferencia, algo que agradecemos todos los aficionados.

¿Y qué os cuento de la Final Four de hace una semana? El baloncesto que se ha visto en Belgrado merece estudiar cada partido. Esto lo hacemos los frikis de los entrenadores buscando aprender de los mejores. Y allí estaban los mejores equipos, sin duda, pero también los mejores entrenadores.

Pues hoy empiezan los play offs de la ACB. Pero cuando pienso en ellos me entra el bajonazo. Sí, no tengo ninguna ilusión por estos play offs. Me da pena porque nadie puede dudar lo que amo este deporte que también es mi profesión. Reconozco que ayuda a sentirme así el hecho de que un hombre de baloncesto como Javier Imbroda no haya sido elegido presidente de la ACB. Sonaba bien que un entrenador que tanto demostró y nos enseñó a todos los que nos pudimos acercar a él fuera presidente de la ACB. Estaba convencido de que esto era bueno para el baloncesto. Conozco a Javier y es un hombre con inquietudes que seguro se pondría a trabajar por mejorar esta organización. Pues no fue posible. No consiguió los votos necesarios y no está dispuesto, lógicamente, a presentarse de nuevo. No quiero ni pensar quién o quiénes serán los próximos candidatos. Muy buenos tienen que ser para mejorar a Imbroda. Parece como si la asociación de clubes no estuviera dispuesta a progresar y prefiriera seguir anclada en el pasado.

Pero lo que más me desmotiva es el bajo rendimiento que está mostrando mi equipo, el Unicaja. No sé qué habrá pasado en ese vestuario pero es evidente que las sensaciones no son las mejores para afrontar un play off a tres partidos contra Baskonia. Bien es cierto que el equipo no se ha mostrado muy regular durante toda la temporada.

Compaginar la competición doméstica y la Euroleague no es sencillo y se puede achacar esa irregularidad a esta circunstancia. Pero cuando la lógica dice que el equipo se haría más consistente una vez quedara eliminado de Europa, ha pasado todo lo contrario. El juego y los resultados de los últimos partidos no han transmitido nada bueno y esto ha provocado que nos crucemos contra Baskonia con desventaja de campo. Y lo que es peor aún, que sea necesario jugar la final de la competición para tener licencia de Euroleague la próxima temporada. Como digo, no sé qué ha pasado en ese vestuario, pero algo ha pasado.

Por lo demás, todo parece indicar, mucho más después de la demostración que han hecho en Belgrado, que será muy complicado que alguien gane al Real Madrid. Ahora que no tienen bajas, no veo a nadie con el suficiente talento para hacerles frente. No veo al Barça con potencial a pesar de incorporar a Reynolds para estos play offs. Solo veo a Baskonia capaz de plantarle cara a los de Pablo Laso. Sinceramente creo que el mayor enemigo para el actual campeón de Europa es él mismo. Pero me parece a mí el hambre por ganar títulos de ese equipo no permitirá ningún tipo de relajación.

¿Qué nos queda por ver en estos play offs? Pues sinceramente poco. Quizás ver los últimos partidos de Doncic, esperar si algún equipo es capaz de ganar un partido al Madrid y soñar con que el Unicaja me deje en mal lugar por ser capaz de cambiar su imagen en el juego para vencer a Baskonia y meterse en semifinales.

Espero que entendáis mi desmotivación por este final de competición, por aquello de que mi equipo no parece en su mejor momento. Pero también me parece que la propia ACB hace mucho por esta desmotivación. La campaña de marketing para vender los play offs ha sido cero patatero. ¿En qué cadena estatal habéis visto un anuncio promocionando esta primera ronda de cuartos de final? ¿En cuántos informativos se habló un solo minuto de los partidos de hoy? Así es muy complicado vender el producto y crear nuevos adeptos a un deporte maravilloso, dinámico, divertido, espectacular y familiar.