La final Unicaja-Baskonia, lejos del lleno

El Unicaja jugará este martes (19.45 horas) ante el Kirolbet Baskonia mucho más que un partido. Tras perder en el Buesa Arena el primer envite de la serie, en juego está la temporada y el futuro de la entidad. Todo o nada en un encuentro en el que el Unicaja debe mostrar lo mejor de sí para forzar el tercer y último choque de la serie de cuartos de final, el jueves de nuevo en Vitoria. La victoria prolongará el play off y la derrota mandará al Unicaja de vacaciones, eliminado de forma muy prematura y sin la Euroliga, el gran objetivo de esta temporada.

Sin embargo, la "marea verde" no está respondiendo a las llamadas que se han hecho por parte de Joan Plaza y de parte de la plantilla. A las 13.00 horas de este lunes, a sólo 30 horas de la gran cita en el Martín Carpena, todavía restan por venderse 1.324 localidades. Muchísimas para un partido de cuartos de final que debería registrar un llenazo hasta la bandera para tratar de impulsar al equipo malagueño.

Quedan localidades libres en todos los sectores del Palacio. Hay que recordar que esta temporada, los abonados de temporada no tienen que pagar su entrada de play off. Hasta ahora, el club pasaba el cargo a la cuenta corriente de cada abonado, pero en este curso se decidió que los partidos de play off ya estuviesen incluidos en el carnet.

Se da, de esta forma, segura la presencia de los algo más de 8.000 abonados que el Unicaja reclutó para esta temporada, para un partido que se juega un día y una hora nada propicios. Esperar a los play off, al momento cumbre de la temporada, y que el Unicaja tenga que jugarse la vida en casa un martes a las 19.45 horas, no parece demasiado sensato. Pero los operadores televisivos mandan y la ACB se entregó en cuerpo y alma a ellos.

Hay zonas del Palacio que habitualmente se llenan siempre ante partidos de gran expectación, pero parece que este Unicaja-Baskonia no ha levantado la suficiente, a pesar de lo mucho que hay en juego. El equipo malagueño no transmite las mejores sensaciones y lleva un último mes horrible, pero urge reconciliarse rápido con el equipo porque la temporada podría quedar reducida a cenizas este martes.

En Canasta Lateral restan sólo por venderse 33 entradas al precio de 25 euros para los adultos, mientras que en Tribuna Superior Lateral apenas restan 43 asientos libres, a 10 euros cada uno. Quedan también libres ocho VIPs en pista a 99 eros. También quedan pocas en Canasta Central, a 18 euros cada entrada, con 79 todavía disponibles. Las más caras son las que menos se están vendiendo. 45 euros cuesta el asiento para Tribuna, para el que restan por venderse 352 entradas. Quedan, a 31 euros, aún 306 en Esquinas. En Tribuna Superior aún se pueden adquirir 202 entradas, a 25 euros. Mientras que de Esquina Superior quedan 301, a 18 euros. En total, a las 13.00 horas de este lunes, aún restan 1.324 localidades.