Cinco duelos y cinco derrotas ante Baskonia

No hay forma esta temporada de ganarle al Baskonia. El Unicaja tiene ante sí un reto mayúsculo para seguir escalando en la ACB y llegar al menos a las semifinales de la Liga Endesa. Ganarle al equipo vitoriano dos encuentros consecutivos parece una misión imposible, tal y como se están desarrollando los acontecimientos. El Unicaja ha perdido los cinco partidos que ha disputado con el Baskonia en esta temporada: dos de Euroliga, dos de ACB y el del pasado domingo en el play off de la Liga Endesa. No hay forma de meterle mano a este Baskonia, que le ha tomado la medida perfectamente al cuadro de Joan Plaza y suma ya un balance de 5-0 a su favor en los enfrentamientos de este curso.

Con el Baskonia aún conmocionado por el fiasco en el banquillo tras la apuesta de Pablo Prigioni, el equipo llegó a Málaga para medirse al Unicaja con Pedro Martínez recién aterrizado. El Unicaja controló el partido pero sus malas gestiones finales permitieron que el cuadro vasco tuviera un último ataque que ejecutó con maestría para ganar por 72-73.

El siguiente choque midió a ambos en la Euroliga, ahora en tierras vascas. El encuentro fue precioso y también muy igualado, con un duelo sensacional entre los aleros de los dos equipos. Janis Timma anotó 24 puntos y Adam Waczynski se fue hasta los 25. Pero de nuevo, en el tramo decisivo, el Unicaja no supo jugar sus bazas y acabó cayendo por 88-82. También fue muy igualado el siguiente duelo de Euroliga, ya en Málaga, y el Unicaja volvió a tener el triunfo pero el Baskonia fue mejor en los momentos importantes y robó el triunfo del Carpena (83-85), y con él, cualquier opción real de acceder al Top 8 de la máxima competición continental.

Hasta ahí llegó la igualdad entre malagueños y vitorianos, ya que en los dos últimos choques se ha impuesto con claridad el conjunto de Pedro Martínez. Un tercer cuarto demoledor dejó sin ningún tipo de opciones en el encuentro de vuelta de la Liga Endesa, con claro triunfo loca: 96-78. Y también se impuso con claridad el domingo, ya en play off: 87-70. Toca reaccionar y ganar hoy.