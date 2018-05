Nedovic se despide entre lágrimas: "Es un hasta luego"

Nemanja Nedovic ha puesto punto final a una etapa. El extraordinario escolta serbio ya no volverá a jugar al baloncesto en el Unicaja. Al menos, en una larga temporada, porque "Nedo" se encargó de decir, a la finalización del partido, que ahora sólo es un adiós y que quiere volver a jugar en Málaga. "La gente aquí me ha tratado como nadie, como nunca me he sentido en mi vida, me sentí como en casa. Y es difícil decir un adiós, sólo voy a decir un hasta luego y espero que la gente vaya a disfrutar del baloncesto y del Unicaja en el futuro", explicó.

Y desveló que se marcha del Unicaja. "Ahora es el momento, no mañana ni pasado mañana, en el que me voy a sentar con Misko (Raznatovic, su agente) y también voy a hablar con la gente del club, pero honestamente es un momento para mí de ir a por algo más, a por una nueva etapa, no sé dónde. Si me voy, voy a volver aquí seguro. Es un hasta luego", dino el serbio.

Nedovic no pudo evitar llorar al despedirse del Palacio de los Deportes. "He visto a mi madre a punto de llorar y a Mina llorando. Y es difícil ver a mi familia llorando. Málaga nos ha tratado muy bien. He llegado aquí como un niño en el que el baloncesto no era el primer puesto tras una mala experiencia en la NBA y un mal año en Valencia. Y aquí la gente me recibió increíble. Joan me ha querido, todos me han ayudado a mejorar fuera y dentro del campo. Y he disfrutado mucho estos años aquí".

"No me imaginaba el final de la temporada así, nadie. En mis primeros dos años aquí siempre hemos jugado bien al final y hemos luchado en el play off. Baskonia es un equipo muy fuerte y han llegado en el peor momento para nosotros. Hemos jugado mal el último mes. Es una pena, me duele mucho, porque me lo imaginaba más bonito, pero es la vida, tenemos que seguir. Mañana es un nuevo día. Sé que hay mucha gente triste y decepcionada. Lo hemos intentado, lo hemos dado todo. Fue una temporada dura, con una temporada que te cansa más de cabeza", finalizó "Nedo".