Plaza: "No me planteo si ha sido mi último partido"

Joan Plaza compareció serio en la sala de prensa del Martín Carpena, tras la eliminación de su equipo. "Quiero felicitar al Baskonia porque ha sido mejor que nosotros. Nuestra mala defensa ha venido por nuestro bajo porcentaje de acierto, que nos ha hecho defender mal desde el inicio. Muchas veces ni montamos nuestra defensa. También hicimos buenos tiros, que se salieron del aro. Todo hizo que el partido se pusiera cuesta arriba".

"Intentamos con actitud y sacrificio engancharnos, pero no pudo ser. No hemos merecido pasar esta eliminatoria. Tenemos que ver por qué no hemos defendido como el resto de la temporada, después de ser muchas semanas la mejor defensa de toda la Liga. Aguantamos muy justamente los 5 primeros minutos, pero se veía que cuando falláramos se iban a ir. Jugaron más físico y con más intensidad que nosotros. Hay que ver por qué hemos tenido este bajón estas últimas semanas. Hay que verlo para que no vuelva a pasar en el futuro", dijo el coach catalán.

Plaza lamentó el mal sabor de boca con el que el Unicaja cierra la temporada. "Me habría gustado acabar la temporada mejor. Sé que se nos va a juzgar por los últimos partidos. Se lo dije a mis jugadores estos días. Que ganar dos veces al Fenerbahce, subcampeón de Europa, y al Barcelona y demás no cuenta ahora. Es así de injusto", apuntó.

El preparador catalán dijo antes de arrancar el play off que le gustaría por lo menos forzar el tercer partido. Tras el partido, recordó esa frase. "Por los méritos de la temporada desde agosto hasta aquí hubiera sido justo al menos un tercer partido. Por eso estoy triste más que decepcionado por no cumplir ese objetivo".

Lo que no quiso fue hablar mucho sobre su futuro, aunque fue cuestionado hasta en tres ocasiones sobre la posibilidad de que hubiera sido su último partido en el banquillo verde. "No me planteo si ha sido mi último día. Hay que esperar noticias y estar preparado para todo. Creo que se verá en pocos días. Juzgar a alguien 5 años por los últimos 20-25 días no sé si es muy justo. Pero no interpreto nada. He trabajado hasta el última tarde pensando en ganar y forzar el tercer partido. Tenía lilusión por pasar y jugar las semifinales y medirnos al Andorra o al Barcelona e intentar ganarles. Pero eso no vale. Son los jefes los que tienen que decidir", finalizó.