Tercer partido o vacaciones

Casi ocho meses después de arrancar en la pista del UCAM Murcia la temporada ACB 2017/2018, el Unicaja se juega esta tarde-noche en el Martín Carpena su futuro liguero a una sola carta, en el segundo encuentro de la serie de cuartos de final por el título que le medirá desde las 19.45 horas al Kirolbet Baskonia. 40 minutos en los que sólo vale ganar. Es la única premisa. Una exigencia si no quiere despedirse de una temporada que nació como la más ilusionante por regresar a la nueva Euroliga pero que puede concluir sin cumplir ni uno solo de los objetivos que se trazó el cuadro verde, de malas maneras y con la sensación de haber sido un fiasco.

El play off no espera a nadie. Especialmente, en cuartos de final. Es un «pim, pam, pum» en el que apenas puedes ni pestañear. Mucho menos lamentarte de aquello que no hiciste o que dejaste de hacer. No da margen para el error. Ahora el Unicaja se agarra al «Factor Carpena». El Unicaja no está fino y lo ha demostrado en este último mes de competición. Pero en casa, con su gente, todavía puede soñar con forzar un tercer partido y jugárselo todo en Vitoria el jueves. El Palacio de los Deportes es ya casi el último aval con el que el Unicaja saltará esta noche a la cancha a pelear por el triunfo.

El Unicaja tiene un montón de razones para estar preocupado. Sabe que no ha llegado en buen momento, que las piernas pesan, que la plantilla no acaba de estar enchufada y que el feeling pertenece más al pasado que al presente. Para colmo, el equipo verde tendrá hoy encima toda la presión, porque sabe que la derrota le elimina. Y eso, sin haber todavía quitado del calendario el mes de mayo, huele a somero fiasco de este proyecto.

El Unicaja sabe a qué atenerse. El domingo fue capaz de aguntarle tres cuartos al Baskonia. Es cierto que los vitoriano no necesitaron, ni de lejos, mostrar su mejor nivel par ganar fácil. Pero también es un hecho palpable que el Unicaja tuvo buenos minutos y que hubo dos hombres que por fin dieron señales de vida. Dragan Milosavljevic demostró que puede ser un jugador válido para este equipo y Giorgi Shermadini salió de la enfermería y supo guardar su aro y molestar en el del Baskonia.

Plaza también necesita que algunos de sus pesos pesados aparezcan. Nedovic es un buen ejemplo. En Vitoria, en Badalona y en los últimos choques ha estado muy lejos de sus prestaciones habituales. Sin la magia ofensiva del escolta serbio todo es mucho más difícil. También hay que esperar que mejore la dirección del equipo, con Alberto y McCallum. El polaco Adam Waczynski tiene escasas opciones de poder jugar tras su esguince en el tobillo izquierdo.

La eliminatoria llega a su desenlace marcada por la inferioridad mostrada por los malagueños. Tuvo el Unicaja la opción de sorprender en Vitoria, pero no les alcanzó con su despliegue. El ultimátum liguero es a las 19.45 horas. Es un horario de auténtica vergüenza. Pero es lo que hay. No parece lo más indicado jugarte la vida un martes por la tarde. Pero la ACB y Movistar mandan. Puede fallar el equipo, el entrenador y hasta Chicui. Pero la «marea verde» no. Todo o nada. Vacaciones o tercer partido.