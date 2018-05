El uno por uno del Unicaja - Baskonia

Nemanja Nedovic (*) Protagonista

No fue su mejor partido, ni de lejos. De hecho, «Nedo» estuvo vulgar en su último partido en el Unicaja. Pero «Nedo» le ha dado mucho al Unicaja en estos años. Y ayer confirmó su marcha: «La gente aquí me ha tratado como nadie, como nunca me he sentido en mi vida, me sentí como en casa. Y es difícil decir un adiós, por eso digo hasta luego».

Alberto Díaz (*) Garra

No ha sido su play off, pero al menos lo intentó, se tiró a por un balón incluso en el último minuto y se llevó la ovación de la grada. Marcelinho ha sido mejor que él y llevó el ritmo que le interesó al Baskonia. Ovacionado por el Carpena por su raza.

Dragan Milosavljevic (-) En su línea

El serbio volvió a ser el jugador timorato que ha demostrado en toda la temporada 2017/18. Salió titular y fue el primer cambio. Penoso su despedida de la afición por este curso. Con -4 de valoración y pésimas sensaciones.

Jeff Brooks (-) Desconocido

El ala-pívot americano eligió una muy mala versión para decir adiós al curso y, quién sabe, a su etapa en el Unicaja. Perdido, desdibujado y sin mostrar el talento y la raza que ha exhibido en todo el curso.

Shermadini (*) Salvable

De lo poco salvable del Unicaja. Salió en el quinteto titular. El pívot jugó a un nivel digno, al menos, y firmó 11 puntos, 4 rebotes y 18 de valoración. Se le vio con ganas, al menos.

Ray Mccallum (-) Descorazonador

Es imposible que un base con más de 120 partidos en la NBA tenga el nivel que ha exhibido este curso. Imposible... Otro partido gris, oscuro. Plaza, que no ha sabido sacarle jugo, sólo le dio 10:39 minutos. 0 puntos, 0 rebotes y un único tiro de campo en su despedida del Unicaja.

Sasu Salin (-) Aún le falta

No está para estas batallas y lo ha dejado claro en el play off. Es un jugador aprovechable, pero bien rodeado.

Dani Díez (*) De lo mejor

De los pocos que se pueden salvar en este play off de la quema. Tiene un gen que le hace competir y brillar en partidos complicados y en situaciones raras. Y lo volvió a demostrar.

Carlos Suárez (*) Guerrero

En su línea, aportando en los intangibles. Anotó canasta y firmó números buenos: 8 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias y 18 de valoración.

James Augustine (-) Mejor

El pívot exhibió esa energía que hemos visto en tres cuartas partes de la temporada, pero se le vio superado en defensa por los pívots del Baskonia. Le han faltado centímetros.

Viny Okouo e Ignacio Rosa SIN CALIFICAR

Los dos chavales salieron al final. Viny tuvo, al menos energía. Rosa jugó 1:05 minutos.