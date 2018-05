El Unicaja no ve clara la continuidad de Plaza y tiene a Casimiro en la recámara

El Unicaja echó ayer el cierre, de forma prematura, a una temporada en la que no ha cumplido los objetivos mínimos para los que fue compuesto esta plantilla. Con el presupuesto más alto que ha tenido el Unicaja en el último lustro, coincidiendo con la llegada a Málaga de Joan Plaza, el equipo sólo ha podido quedar séptimo en la Liga Endesa, cayó a las primeras de cambio en la Copa del Rey y la Supercopa ACB, y sólo ha dado la cara y ha mostrado un buen nivel en la Euroliga, aunque no le dio para meterse en el Top 8 de la mejor competición continental.

Es tiempo ahora de reflexión y de análisis en el club y en Los Guindos. Y es hora de comenzar a tomar decisiones. La primera y más trascendente es ponerle nombre y apellidos al inquilino del banquillo para el próximo curso. Joan Plaza acaba contrato tras cinco temporadas en Málaga. El club no ha movido ficha todavía a la hora de iniciar una renovación. Sí que le comunicó a su agencia de representación tranquilidad, y la idea de hablar sobre su futuro si se cumplían los objetivos del curso.

Pero la temporada del Unicaja no ha llegado al aprobado. El equipo malagueño no ha estado a la altura de las circunstancias. Y, en las actuales condiciones, la continuidad de Plaza parece complicada, por no decir imposible. Su gran valedor en estos meses dentro del club y del consejo de administración ha sido el presidente, Eduardo García. Y quizá por este motivo se quiere tener un detalle con Plaza, tantear su disposición al menos. No hay que olvidar que se ha convertido en el coach con más partidos en la historia de la entidad. Plaza ha dirigido 324 encuentros en el banquillo verde, superando a Sergio Scariolo (301) y Javier Imbroda (281).

Durante los últimos meses, la renovación o no de Joan Plaza ha estado varias veces en boca de sus propios protagonistas. El mismo técnico catalán habló ya en febrero de su posible continuidad. «No me han comentado nada de nada (sobre la renovación). La estabilidad emocional de todo el mundo, de la directiva, de los jugadores... Es muy importante. Por suerte o por desgracia, aprendí hace dos años en Málaga que quiero vivir el momento. No quiero sentirme mal porque no me propongan renovar. No quiero sentirme mal si el club decide que no quiero seguir. Sería bueno y elegante y digno que te dijeran: Oye, mira, no contamos contigo. Estamos cansados de ti o tenemos otra oferta fantástica. Ahora no hay nada que me vaya a sacar de mi rumbo», dijo en aquel momento.

Sólo unas semanas después, Plaza hablaba en el la televisión pública catalana TV3 sobre su deseo de entrenar en el futuro al FC Barcelona, unas declaraciones que no sentaron nada bien en el consejo de administración del club de Los Guindos. «¿Qué entrenador de Europa no querría entrenar al Barça? Evidentemente no soy un rara avis y además soy de aquí. Pues blanco y en botella. Sería una experiencia extraordinaria pero también entiendo que, a menudo, nadie es profeta en su tierra. A partir de aquí si se abre, repito, sería fantástico y me gustaría vivir la experiencia de trabajar en casa. Pienso, además, que la gente de casa puede aportar un plus que no pueden aportar algunos de fuera. Pero también tengo claro que a lo mejor acabo mi vida deportiva y no tengo la suerte o la oportunidad de entrenar aquí».

Hace solo unos días fue el presidente cajista, Eduardo García, el que fue preguntado sobre la opción de renovar al técnico al acabar el presente curso. García fue políticamente correcto, pero dejando la puerta entreabierta para su salida. «La relación, la afinidad y empatía con el entrenador -Joan Plaza- son magníficas, aunque habrá un consejo de administración en el que se tomará una determinación sobre la renovación o no del contrato del entrenador. Plaza es nuestro entrenador pero los escenarios cambian...»

Tampoco se puede escapar un tema meramente económico. El Unicaja, tal y como informó este periódico en su día, reducirá su presupuesto para este próximo curso. Fundación Unicaja y Unicaja Banco aumentaron su aportación en tres millones de euros para que el equipo compitiera con mejores jugadores y pudiera viajar con más comodidad, con más de media docena de vuelos directos. Plaza ha sido este curso el segundo entrenador con un sueldo bruto más alto de la ACB, llegando, entre casa y coche, a los 800.000 euros. El Unicaja no puede permitirse esas cifras en Eurocup, y tras un ciclo que parece ya totalmente agotado.

El Unicaja, de hecho, y según ha podido saber La Opinión, tiene ya en mente una opción para el banquillo de cara a la próxima temporada: Luis Casimiro Palomo. El técnico manchego ya estuvo en la «casa» en la recta final de la temporada 2011/12, cuando tuvo que asumir el control del equipo en momentos de crisis extrema. A Casimiro no le tembló el pulso para prescindir de Rowland y Valters (todavía se recuerda un hecho en el vestuario con uno de ellos) y darle galones a por entonces un jovencísimo Alberto Díaz, con Berni como segundo base. Esa apuesta por la cantera, su mano firme y su experiencia gustaron mucho. Y quedó una especie de deuda, porque el Unicaja ya se había comprometido con Jasmin Repesa, por lo que no pudo plantearse la continuidad de Luis Casimiro.

Casimiro, que lleva un par de temporadas en el Gran Canaria, es un entrenador de máximas garantías. Hoy, de hecho, cumplirá 606 partidos dirigidos en la ACB y superará a Javier Imbroda como el cuarto técnico con más partidos en su haber en la historia de la Liga.

Se han producido decenas de ofrecimientos, pero Luis Casimiro es el primero de la lista. El manchego sigue compitiendo y hoy disputa el segundo partido del play off de cuartos ante Valencia, con la Euroliga en juego para los insulares. Casimiro acaba contrato en Las Palmas y los mentideros apuntan a Sito Alonso para el banquillo del Granca.

El propio Sito Alonso fue un nombre que se unió al Unicaja hace algunos meses, cuando se abrió el mercado de las «especulaciones», tras su precipitada salida del FC Barcelona. Y los ofrecimientos no han dejado de llegar hasta Los Guindos. Incluso salió a relucir el nombre de Sergio Scariolo, cuando lo cierto es que el ahora seleccionador tiene sus miras puestas en la NBA o algún club potente de Euroliga. También se ha asociado a Ibon Navarro, un entrenador joven, que lo está haciendo bien en el UCAM Murcia, y que es cierto que gusta en Los Guindos.