Sin la Euroliga, traer a jugadores top será una tarea más complicada para el Unicaja

El Unicaja regresará la próxima temporada a la Eurocup, a la segunda competición continental. Su séptima posición en la Liga Regular en la ACB y la pronta eliminación, en cuartos de final, del play off de la ACB tan sólo da para eso. El equipo malagueño abandona la Euroliga, la mejor competición del Viejo Continente, y el escaparate que eso supone para todos los jugadores de la plantilla. Jugar en la Euroliga ha sido un plus para que más de un jugador de máximo nivel que no ha encontrado sitio en un «grande» haya aceptado venir a Málaga. Ese plus ahora desaparece.

Hay, de hecho, jugadores que tienen cláusulas de salida más económicas para equipos de Euroliga. Es el caso, por ejemplo, de un jugador que el Unicaja ha seguido, como Kyle Kuric. Sin Euroliga, ahora será más complicado para el club traer de los jugadores que tengan como principal reto estar en la mejor competición.

Se abre ahora un periodo de revisión de mercado y de analizar y estudiar todas las opciones posibles. El mercado sigue siendo amplio, con múltiples opciones.