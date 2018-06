Plaza, Katsikaris, Casimiro... y la gestión de los tiempos

No hubo ayer avances significativos en la búsqueda de un nuevo entrenador para el banquillo del Unicaja. En realidad no puede haberlos porque oficialmente Joan Plaza sigue siendo el técnico del equipo cajista. Y mientras no se anuncie de forma oficial por ambas partes que el matrimonio de los cinco últimos años entre el club y el catalán ha llegado a su fin, no habrá por parte del club verde ni una sola noticia sobre el nombre del que será su sustituto. Es una pura cuestión de tiempos y de hacer las cosas bien hasta el final con el entrenador que pasará a la historia por ser el que más partidos ha dirigido hasta la fecha sentado en el banquillo verde.

Por otro lado, si definitivamente es el griego Fotis Katsikaris el elegido para sustituir a Plaza en Málaga, tampoco puede haber por ahora ninguna noticia oficial al respecto porque el CB Canarias y el que ha sido su técnico esta temporada se han emplazado para la próxima semana para sentarse a valorar la temporada de los aurinegros y después ya decidir el futuro de ambas partes. O sea que también es cuestión de gestionar los tiempos en Tenerife.

No obstante, como se ha informado puntualmente, el director deportivo del Unicaja, Carlos Jiménez, ha tenido ya un encuentro personal con Katsikaris días atrás para tantear su desembarco en la Costa del Sol. Los contactos también se han intensificado con su agente, David Carro, aunque sin nada firmado por ahora.

Es más, como ayer apuntó La Opinión de Málaga, han surgido incluso algunas diferencias en el tira y afloja de la negociación. Katsikaris ha dicho «no» a un primer ofrecimiento del equipo malagueño. Sus expectativas económicas están por encima de lo que el Unicaja le ha ofrecido en un primer momento y la negociación se ha enquistado. De esta forma, ha vuelto a ganar fuerza la opción de Luis Casimiro, con el que no se ha hablado directamente ya que sigue el Herbalife en competición y ayer mismo dio la sorpresa y se coló en las semifinales de la Liga Endesa, pero al que sí se ha tanteado ya a través de su agente, José Cobelo.

Katsikaris llegó a las islas a finales del mes de noviembre, tras un brevísimo paso por el Hapoel Jerusalén israelí no muy fructífero. El Iberostar le reclutó tras su frustrada apuesta por Nenad Markovic, que salió rana. Katsikaris, con sus vaivenes, cumplió los objetivos al meter a los canarios en la Copa del Rey y en los play off, aunque no pudo repetir el éxito que para el Iberostar fue levantar la competición FIBA. Ahora, Fotis Katsikaris apunta a Málaga y el Unicaja cuenta con él como el hombre que dé otro impulso al equipo.

Fuentes consultadas por este periódico apuntan que el giro en la negociación con Adam Waczynski del pasado jueves, con el que había un acuerdo próximo y que el club decidió retirar ayer, obedece a que hay ya incluso conversaciones con Katsikaris sobre la planificación de la plantilla. Pero todo esto quedó en suspenso durante la mañana de ayer, ya que el Unicaja no llega a un mínimo económico que exige el griego, entrenador reputado, con experiencias en los banquillos de las selecciones de Rusia o Grecia.

Hay que recordar que el Unicaja tendrá un presupuesto menor para la próxima temporada y que una de las vías para recortar es a través del entrenador. Joan Plaza ha tenido un sueldo bruto de 800.000 y la idea es recortar hasta la mitad. Katsikaris no lo acepta y el Unicaja tiene en sus manos la otra opción de Casimiro. Otros nombres que estaban en la agenda como el de Ibon Navarro parecen ahora contar con menos opciones. De todas formas la próxima semana será decisiva. Es posible que el mismo lunes se notifique que Plaza no sigue. A partir de ahí se irán desarrollando el resto de acontecimientos. Ya se sabe: cuestión de tiempos.