Plaza: Adiós oficial inminente

Las horas de Joan Plaza como entrenador del Unicaja están contadas. El club anunciará a partir de hoy mismo, en cualquier momento, la salida del técnico catalán del equipo cajista, toda vez que Plaza ya es consciente de la decisión que el club ha tomado de no renovar su contrato, que finaliza el próximo 30 de junio.

Una vez solucionado el trámite de que el entrenador conozca la intención del club, ahora solo queda por ver si la entidad de Los Guindos espera a la celebración esta semana del consejo de administración para hacerlo oficial o anuncia su decisión de forma inminente. Algunas fuentes consultadas por este diario incluso apuntaron ayer a que hoy lunes podría ya quedar desvinculado Plaza del cuadro cajista, pero es algo que todavía no está nada claro.

La decisión de no renovar el contrato al técnico catalán es algo que en Los Guindos se lleva madurando varias semanas, pero que no se ha decidido al cien por cien hasta que ha concluido la temporada, con la eliminación del equipo en el play off de cuartos de final ante el Baskonia.

De hecho, no es la primera vez que Plaza está a la rampa de salida, aunque la diferencia es que otras veces aguantó y ahora tendrá que seguir su carrera profesional fuera de Málaga. Hace ahora poco más de un año, por ejemplo, el club valoró no ejecutar la cláusula de ampliación de contrato que el catalán tenía el pasado verano para seguir en Málaga esta temporada 2017/2018. Se habló incluso con otros entrenadores para coger el equipo a partir del 1 de julio pasado -Txus Vidorreta estuvo entonces muy bien posicionado entonces-, pero el triunfo en la Eurocup ante el Valencia Basket cambió la idea en los despachos de Los Guindos, que dieron vía libre a que Plaza cumpliera su quinta temporada en Málaga.

En el Unicaja hay cierta urgencia en anunciar la salida de Plaza lo antes posible para que las noticias que están filtrándose sobre su posible sustituto no «solapen» la marcha del catalán, que con 325 partidos dirigidos es el entrenador que más veces se ha sentado en el banquillo del cuadro costasoleño. En el club quieren ser elegantes en este aspecto y cumplir a rajatabla el «dejen salir antes de entrar».

Mientras, sigue abierta la búsqueda de su sustituto. En Los Guindos esperan que esta misma semana pueda haber avances significativos con cualquiera de los frentes que siguen abiertos. Lo de Fotis Katsikaris parece ahora estancado y sobre lo de Luis Casimiro no hay avances importantes, toda vez que el Herbalife sigue en competición jugando las semifinales de la Liga Endesa. Hay varios ofrecimientos paralelos de otros candidatos, aunque ninguno con tanta fuerza como los dos mencionados. Las próximas horas serán claves tanto para el que se va como para el que venga a sustituirlo.