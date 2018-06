Plaza se despide del Unicaja con un vídeo

Joan Plaza ha querido despedirse del Unicaja y de la afición de Málaga, y ha publicado en sus cuentas de redes sociales, antes de que el club haga oficial su salida del Unicaja tras cinco temporadas, un vídeo de tres minutos y medio. Con una canción original de "The Beatles", en una versión de George Michael, la que se cantó precisamente en la despedida de Lady Di, con el tema "The long and winding road" (El largo y ventoso camino (carretera)", Plaza pone música e imágenes a estos cinco años.



"Bueno, parece que me ha llegado la hora, y aunque pronto ya no os acordaréis de mí...", comienza el vídeo, en el que el entrenador respasa sus cincos años en Málaga, en el que han sucedido un montón de cosas. Plaza arranca el vídeo con una foto de su primera plantila en el Unicaja y continúa con una foto en el paseo marítimo con su perra Lluna (imagen de La Opinión, por cierto). Y a partir de ahí hace un repaso de su etapa tanto en el club como en la ciudad.



Muestra orgulloso una foto con Mindaugas Kuzminskas y Domantas Sabonis, para recordar que Antonio Banderas estuvo en el vestuario. También aparecen sus libros y sus presentaciones aquí en Málaga, que mezcla con fotos de Semana Santa y el Festival de Cine. Especial repaso realiza de la Eurocup, en varias imágenes, recordando el logro en la pista y la celebración en Málaga, incluido su baile desde el balón de Unicaja Banco, en plaza de la Marina.





ME VOY en SILENCIO...! OS QUIERO

Joan Plaza

No puede faltar un guiño a la sección femenina recién creada por Unicaja y a sus plantillas y sus cuerpos técnicos, además de imágenes con Marga, su mujer, o su madre.Por supuesto, recuerda su récord como entrenador con más partidos en la hstoria del Unicaja, y acaba con un "Ha sido un honor, no os olvidaré". El Unicaja ha decidido prescindir de Joan Plaza tras cinco temporadas, en una decisión que ha meditado mucho. El club, eso sí, lleva ya casi una semana buscando entrenador (Luis Casimiro y Fotis Katsikaris son las opción favoritas) , pero hasta hace apenas unas horas no ha comunicado la decisión oficial al propio entrenador.