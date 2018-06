El fin de la era Plaza

Con una canción original de «The Beatles», en una versión de George Michael, la que se cantó precisamente en la despedida de Lady Di, con el tema «The long and winding road» (El largo y ventoso camino-carretera), Joan Plaza se despidió ayer de la afición del Unicaja, a través de un vídeo con música e imágenes de estos cinco años en el Unicaja y en Málaga. Menos de 15 minutos después de llegar a Los Guindos ayer lunes por la mañana, Plaza salió sabiendo ya por boca del presidente, Eduardo García, que dejaba el banquillo verde.

El mismo lugar en el que fue salvajemente ovacionado -más que a cualquier otro jugador del equipo- y también silbado. «Bueno, parece que me ha llegado la hora, y aunque pronto ya no os acordaréis de mí...», comienza el vídeo (colgado en la web de La Opinión) , en el que el entrenador repasa sus cincos años en Málaga, en el que han sucedido un montón de acontecimientos. Y la mayoría de ellos los repasa Plaza, que arranca el vídeo con una foto de su primera plantilla en el Unicaja y, a partir de ahí, hace un repaso de su etapa tanto en el club como en la ciudad.

Muestra orgulloso una foto con Mindaugas Kuzminskas y Domantas Sabonis, y recuerda que Antonio Banderas estuvo en el vestuario. Especial repaso realiza de la Eurocup, en varias imágenes, rememorando el logro en la pista y la celebración en Málaga, incluido su baile desde el balcón de Unicaja Banco, en plaza de la Marina. También aparecen sus libros y sus presentaciones aquí en Málaga, que mezcla con fotos de Semana Santa y el Festival de Cine. Por supuesto, recuerda su récord como entrenador con más partidos en la historia del Unicaja, y acaba con un «Ha sido un honor, no os olvidaré».

Unos minutos después de este anuncio, el Unicaja anunciaba oficialmente: «Joan Plaza no seguirá al frente del Unicaja», rezaba el titular de la nota, que puso el punto final a una etapa de cinco temporadas con Joan Plaza, el entrenador que devolvió al club a la normalidad de estar en los puestos altos de la ACB. Porque cuando el catalán llegó al Unicaja en junio de 2013, el equipo malagueño no se había metido en los play off por el título en los dos últimos años y dejó de ser un asiduo a la Copa.

Con Plaza, el equipo recuperó el hábito de entrar en la lucha por el título, y alcanzó dos semifinales en la ACB, en su segundo año en Málaga, con derrota ante el Real Madrid, y otra un año después, frente al FC Barcelona, en el que se forzó el quinto partido. Con Plaza, el Unicaja también tuvo una aparición en «semis» coperas, en Las Palmas, hace tres años. Y se ausentó de la Copa de La Coruña. Su gran éxito, y por el que será recordado siempre, llegó el pasado 5 de abril de 2017 al conquistar la Eurocup, en Valencia. Hacía 11 temporada que el club no levantaba un título. Se va dejando al Unicaja fuera de la Euroliga.

Eduardo García, presidente del club, en declaraciones a los medios oficiales del Unicaja, comentó que había «acabado un ciclo»: «Después de una madurada reflexión, hemos decidido que el ciclo de Joan Plaza al frente del Unicaja se ha completado al final de esta quinta temporada. Tenemos que reconocer la importante trayectoria durante este tiempo que ha estado con nosotros, y queremos agradecer su trabajo diario que ha sido duro e intenso para darle a nuestro club una estabilidad que se vio traducida en la consecución de un nuevo título para el palmarés del club: la Eurocup del año pasado».

Plaza se va «en silencio», como él mismo ha dicho. No está prevista ningún tipo de despedida conjunta entre el coach y el club. En la comida de despedida de la pasada semana ya quedó patente el distanciamiento entre unos y otros. Y será un adiós especial, al menos, por ahora. Se va Joan Plaza. Y con él, 325 partidos en el banquillo del Unicaja. Es ya historia viva de la entidad y una pieza clave del baloncesto en Málaga.