El Unicaja hace oficial la renovación dos años de Dani Díez

El Unicaja ha hecho oficial la renovación de Dani Díez por dos temporadas más. El club se asegura un cupo de calidad y ata a Díez, que tenía una opción para irse al Baskonia, y que cierra su continuidad dos años y uno más opcional, para prorrogar su estancia en Málaga. Díez llegó a un acuerdo hace un par de semanas y este miércoles se pasó por el club para rubricar su nuevo compromiso.



"Sabéis que considero Málaga como mi segunda casa, aquí he sido muy feliz estos tres años. Hemos vivido malos momentos pero también muchos muy buenos, como el título de la Eurocup. Este año ha sido complicado pero agradezco la confianza que ha puesto en mí el club e intentaré devolver esa confianza jugando bien, ayudando al equipo a ganar y formando un grupo muy fuerte para volver a ser el Unicaja que tenemos que ser", ha dicho el jugador a los medios de la tenidad.



Díez ya ha disputado con la camiseta malagueña 179 partidos, con un total de 56 encuentros en este curso, en los que ha promediado 5,4 puntos, 2,6 rebotes y 6,5 de valoración. "Los jugadores dentro del vestuario estamos muy unidos, he hecho muchos amigos aquí y estamos muy contentos de seguir juntos. Somos muy amigos, casi de la familia y vamos a intentar plasmar ese buen rollo en la pista, que es donde tenemos que hacerlo. Vamos a intentar jugar bien por los aficionados que se han dejado la piel en apoyarnos, en venir a animar a pesar de la mala racha del final y vamos a intentar devolver la confianza que tienen en nosotros", ha dicho.



El jugador verde explicó que ahora hay que centrarse en lo que viene para el próximo curso. "Volvemos a una Eurocup ilusionante para nosotros, después de haber levantado el título el año pasado, con nuestra gente allí en Valencia. Fue algo excepcional y que no olvidaremos. Vamos a intentar volver a pelear por conseguirla, aunque es complicado porque la juegan equipos de gran nivel, pero es la vía más rápida para volver a la Euroliga que es donde el Club merece estar. Vamos a pelear por una temporada ilusionante que viene en la liga ACB y en la Eurocup y ojalá competir en la Copa del Rey también".



Éste es el primer movimiento del Unicaja de cara a la próxima temporada, en la que debe realizar numerosos fichajes, ya que se dan por perdido jugores que han ayudado mucho, como Nemanja Nedovic, Jeff Brooks y James Augustine. La clave es el fichaje del entrenador. El Unicaja confía en cerra pronto la contratación de Luis Casimiro, que ya tiene una primera oferta del club de Los Guindos.