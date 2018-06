Quedada para despedir a Plaza

Joan Plaza dijo adiós a una etapa de cinco temporadas con el Unicaja con una reunión de menos de cinco minutos en Los Guindos, con los responsables del club, este pasado lunes por la mañana. El entrenador se despidió a su manera, con un vídeo guiado por una canción original de su grupo favorito -«The Beatles»-, en una versión de George Michael, titulada «The long and winding road» (El largo y ventoso camino- carretera)». El entrenador con más partidos en la historia del Unicaja, con 325 presencias en el banquillo verde, no quiso hablar públicamente y no hubo buen feeling con el club para dar una rueda de prensa conjunta. Esa reunión en la que se le comunicó que el Unicaja no cuenta con él duró menos de cinco minutos.



Unos días antes, en la comida de despedida con el staff técnico, médicos, jugadores y el resto de personas que conforman el primer equipo, Plaza se mostró distante e incluso se giró a la hora de la foto de grupo, en la que todos miran hacia la cámara menos él, incluso con el cuerpo girado. Ni siquiera dio la habitual charla de despedida del curso. La tensión en ese almuerzo se podía cortar con un cuchillo, porque ya se hablaba abiertamente en la prensa de candidatos a relevarle e incluso se filtró una reunión del director deportivo, Carlos Jiménez, con el técnico griego Fotis Katsikaris.



«Bueno, parece que me ha llegado la hora, y aunque pronto ya no os acordaréis de mí...», comenzaba el vídeo, en el que el entrenador repasó sus cincos años en Málaga, en el que han sucedido un montón de cosas. Y esa despedida sabe poco a un sector de la afición malagueña, que quiere más y desea agradecerle de tú a tú al entrenador su trabajo en el club y en Málaga. Por ese motivo, un grupo de aficionados, que en el Carpena han sondeado en muchas ocasiones una pancarta «Frente Joan Plaza», ha quedado con el entrenador cajista e incluso ha creado una cuenta de Twitter @DespedidaJoanP1.





La #DespedidaJoanPlaza se traslada de sitio, pero sigue adelante ??????

?? Viernes 8 de junio

? 20:30

???? La Biblioteca Málaga (C/ Juan de Padilla)

Os esperamos, ¡no faltes! pic.twitter.com/w0PVucs9Ai — @DespedidaJoanPlaza (@DespedidaJoanP1) 5 de junio de 2018

Ya hay cerrada una quedada y está previsto que acuda más de medio centenar de seguidores verdes. La cita es mañana viernes a las 20.30 horas en «La Biblioteca Málaga», en calle Juan de Padilla. En principio, la despedida a Plaza iba a ser en el «The Basketbar» del María Martín Carpena, pero el establecimiento ya está reservado para una fiesta final de temporada de un club de baloncesto.Así que se ha trasladado a «La Biblioteca». A la cita con el ya exentrenador del Unicaja acudirán los aficionados que quieran darle un adiós en persona al coach que ha devuelto al equipo a la «normalidad» de disputar los play off en la ACB y que le dio un título al Unicaja tras 11 años de sequía, levantando el pasado 5 de abril de 2017 la Eurocup frente al Valencia en La Fuente de San Luis.